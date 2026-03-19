Bombazo en El 9 Televida: Donato de Santis anunció su retiro definitivo de MasterChef Celebrity

Este miércoles a las 22.15, durante la primera parte de la gran final entre Ian Lucas y “La Reini”, Donato de Santis pidió la palabra para comunicar una noticia que nadie esperaba: tras más de una década y diez ediciones en el certamen, el chef italiano dejará de ser jurado del programa.

Lo que debía ser una noche de pura estrategia culinaria en la pantalla de El 9 Televida se transformó en un momento histórico e inesperadamente sorprendente para la televisión argentina. Este miércoles a las 22.15, durante la primera parte de la gran final entre Ian Lucas y “La Reini” en MasterChef Celebrity, Donato de Santis pidió la palabra para comunicar una noticia que nadie esperaba: tras más de una década y diez ediciones en el certamen, el chef italiano dejará de ser jurado del programa.

El anuncio sorprendió a todos los presentes en el estudio y a los miles de mendocinos que seguían la transmisión. “Wanda, un segundo. Te voy a pedir tres minutos para algo mío, personal”, expresó el reconocido cocinero, interrumpiendo la dinámica del concurso. Con la voz entrecortada, Donato explicó que ha llegado el momento de “dar un paso al costado” y que esta temporada representa su despedida definitiva del formato que lo consagró como una figura fundamental de la gastronomía en televisión.

La reacción de Wanda Nara fue el reflejo del sentimiento generalizado: el shock absoluto. “No voy a poder seguir. Yo no sabía nada de esto”, respondió la conductora con lágrimas en los ojos, mientras Damián Betular y Germán Martitegui escuchaban en silencio las palabras de su “compañero de vida”. Donato aprovechó para agradecer a la producción, a los participantes y, especialmente, al público que lo acompañó con críticas y elogios durante estos 12 años de trayectoria ininterrumpida.

Este anuncio cambió por completo el clima de la competencia. Aunque los finalistas debieron seguir enfocados en sus platos, la melancolía se instaló en las cocinas más famosas del país. La renuncia de De Santis marca el fin de una era para MasterChef Celebrity, dejando un vacío difícil de llenar de cara a futuras temporadas.

Hoy jueves, a las 22.15 por El 9 Televida, se emitirá la segunda parte de la gran final. Mendoza verá la última entrega de premios donde Donato estará presente como juez, cerrando así un ciclo de excelencia y calidez que lo convirtió en un integrante más de la familia en cada hogar. Será, sin dudas, la despedida más emotiva en la historia del reality.