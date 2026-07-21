Bomba en la televisión: qué famoso streamer se suma al regreso de “Popstars”

El icónico reality que dio origen a Bandana y Mambrú vuelve a la pantalla con la conducción de Nico Vázquez. “El anuncio que las ‘tortugas’ estaban esperando”, confirmaron en redes. Conocé cuál será su rol, quiénes integran el jurado y cómo inscribirse.

El regreso de uno de los formatos más icónicos de la televisión argentina ya genera olas de repercusión en las redes sociales. Telefe confirmó oficialmente una incorporación estelar para la nueva edición de Popstars: el streamer e influencer Martín Cirio formará parte del programa.

A través de las plataformas digitales del canal, la noticia fue celebrada por miles de fanáticos: “El anuncio que las ‘tortugas’ estaban esperando. Martín Cirio se suma a Popstars”, publicaron, haciendo guiño al famoso apodo con el que el creador de contenido nombra a su fiel comunidad de seguidores.

De rebotar en el casting a volver como coach

Durante su transmisión de streaming, el propio Cirio rompió el silencio sobre las intensas negociaciones que mantuvo durante meses para coordinar sus horarios de transmisión con los de la producción del ciclo.

“Estoy muy contento y nervioso. Estuve charlando mucho con Telefe para poder hacerlo porque mi trabajo como streamer es mi prioridad. Yo fui en su momento a audicionar a Popstars, no quedé, ¡y ahora vuelvo como coach!”, reveló entusiasmado sobre su revancha personal con el formato.

Jurado de lujo, conducción y alianza estratégica con Disney+

Esta renovada temporada del certamen musical estará bajo la conducción de Nico Vázquez y contará con la producción conjunta de Telefe y RGB Entertainment.

Aunque aún no se anunció la fecha exacta de estreno, ya se confirmó el prestigioso panel de jurados que evaluará a las candidatas:

Ángela Torres (cantante y actriz).

Nicki Nicole (referente urbana de alcance internacional).

Carlos García (reconocido productor musical mexicano).

Como gran novedad para esta edición, el certamen dará un salto hacia el streaming global: el ciclo se emitirá en simultáneo con contenido exclusivo de ensayos y backstage a través de la plataforma de Disney+.

¿Cómo inscribirse en la audición de Popstars?

El certamen arrancó oficialmente la búsqueda de la próxima gran banda femenina del país. La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres de entre 18 y 25 años.

Para participar del casting, las aspirantes deben completar el formulario oficial publicado en el sitio web del canal, donde se les solicita información personal, estudios realizados, localidad y material audiovisual para la primera etapa de selección.

Un formato con historia

Surgido en Nueva Zelanda en 1999, Popstars aterrizó en la televisión argentina en 2001 (por Azul Televisión) dando nacimiento al fenómeno de Bandana (Lourdes, Lissa, Valeria, Virginia e Ivonne). Un año después, en 2002 por la pantalla de Telefe, la segunda temporada masculina consagró a Mambrú.

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