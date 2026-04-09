Bomba en Gran Hermano: Solange Abraham se va de la Argentina para sumarse a un reality internacional

Santiago del Moro anunció un histórico intercambio internacional: Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos en Estados Unidos.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche de emociones extremas y sorpresas que cambiarán el rumbo del juego para siempre. Santiago del Moro anunció un histórico intercambio internacional: Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos, el exitoso reality de la cadena Telemundo.
El anuncio que dejó a todos en shock
Bajo la consigna “Todo es Gran Hermano”, el conductor reveló que la producción del reality estadounidense puso sus ojos en la casa argentina para realizar un cruce de participantes. Tras analizar los perfiles de Luana Fernández y Danelik Galazán, finalmente confirmaron que la gran elegida por el público norteamericano y mexicano es Solange Abraham.
“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le comunicó Santiago del Moro a una Solange que no pudo ocultar su felicidad. “Gracias México, gracias Telefe, estoy feliz”, gritó la participante frente a sus compañeros, quienes quedaron entre la alegría por su amiga y la incertidumbre por lo que vendrá.
El “costo” del viaje: una placa inevitable
Sin embargo, no todo es festejo para la tucumana. Como parte de las reglas de este intercambio, se confirmó que Solange Abraham quedará automáticamente en la placa de la séptima semana. Esto significa que, apenas regrese de su experiencia internacional, deberá someterse a la votación del público para ver si continúa en la competencia argentina.
Un hito en la historia de Gran Hermano
Este intercambio marca un hito, ya que es la primera vez que la versión argentina realiza una colaboración con la televisión estadounidense de habla hispana. Sin embargo, el formato ya cuenta con antecedentes exitosos que involucraron a participantes históricos:
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Gran Hermano 3: Eduardo Carrera (quien actualmente compite en esta edición de Generación Dorada) viajó a España.
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Gran Hermano 4: Pablo Espósito se fue a Big Brother Brasil.
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Gran Hermano 5: Soledad Melli viajó a la península ibérica.
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Gran Hermano 7: Victoria Irouleguy revolucionó el reality en Israel.
¿Quién llegará a la Argentina?
Mientras Solange prepara las valijas, la expectativa ahora se centra en quién será el integrante de La Casa de los Famosos que cruzará el continente para convivir con los “hermanitos” en la casa más famosa del país. Este intercambio promete alterar todas las estrategias, especialmente tras la reciente y accidentada salida de Andrea del Boca.
No te pierdas todos los detalles de la partida de Solange Abraham en la gala de este domingo por la pantalla de El 9 Televida.