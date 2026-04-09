Bomba en Gran Hermano: Solange Abraham se va de la Argentina para sumarse a un reality internacional

Santiago del Moro anunció un histórico intercambio internacional: Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos en Estados Unidos.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche de emociones extremas y sorpresas que cambiarán el rumbo del juego para siempre. Santiago del Moro anunció un histórico intercambio internacional: Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos, el exitoso reality de la cadena Telemundo.

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