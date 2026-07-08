Bomba en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una explosiva salida de la casa y Ángel de Brito confirmó de quién se trata

El conductor de GH lanzó un enigmático comunicado en sus redes sociales y el periodista de espectáculos reveló el nombre de la famosa que abandona el reality por una urgencia familiar.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vuelve a quedar sumergida en un clima de absoluta incertidumbre y conmoción. En las últimas horas, Santiago del Moro encendió todas las alarmas entre los fanáticos del reality al publicar un misterioso y frío mensaje en sus historias de Instagram, anticipando la baja inmediata de una de las figuras más polémicas de la actual temporada.

“Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”, disparó el conductor del ciclo sin revelar la identidad de la jugadora. Minutos más tarde, sumó una profunda reflexión: “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”.

Ángel de Brito reveló el misterio: quién se va y el doloroso motivo

Mientras las redes sociales ardían en especulaciones, Ángel de Brito rompió el hermetismo y lanzó la primicia absoluta al aire de su programa de streaming en Bondi. El periodista le puso nombre y apellido al enigmático de Del Moro y aportó claridad sobre los motivos reales de la abrupta decisión.

“Esta noche se despide Andrea del Boca del programa”, anunció De Brito de manera categórica. Para sorpresa de muchos, el periodista aclaró que la drástica salida de la reconocida actriz no está vinculada a una eliminación tradicional, una estrategia de juego o una sanción disciplinaria, sino a una delicada situación de fuerza mayor en el exterior. “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá y eso fue lo que anunció Santiago en el comunicado sin nombrarla”, detalló el conductor.

Debido a que el reality de Telefe tiene previsto extenderse en pantalla hasta el mes de septiembre, De Brito no descartó la posibilidad de que se trate de un alejamiento temporal: “Quién sabe si después tiene ganas de volver o no”, concluyó, dejando la puerta abierta a un posible repechaje o reincorporación una vez que se estabilice el panorama familiar.

Una participante rodeada de polémicas: El fantasma de la “novela vertical”

La salida de Andrea del Boca se produce en medio de una fuerte oleada de cuestionamientos hacia su juego. Hace apenas una semana, la actriz había quedado en el ojo de la tormenta tras una conversación íntima con Manuel dentro de la casa, donde deslizó la existencia de un supuesto proyecto televisivo externo denominado “novela vertical”, sembrando dudas sobre posibles acuerdos previos al encierro.

La repercusión fue tal que el propio Santiago del Moro tuvo que salir a cruzarla públicamente de forma tajante para desligar a la producción y calmar las aguas: “Eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte, no sabemos si es su estrategia, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada”, sentenció el conductor en su momento.

La expectativa de los televidentes está puesta ahora en la gala de esta noche, donde se mostrará en vivo la despedida de la actriz y se conocerá finalmente si su alejamiento de la competencia más famosa del país será definitivo.