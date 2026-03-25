¿Bomba en Gran Hermano? Pincoya filtró que Mavinga abandonaría la casa esta noche

Este miércoles, una filtración inesperada desde la cabina de streaming sacudió a los seguidores de Gran Hermano: Jennifer Galvarini, conocida popularmente como “Pincoya”, aseguró que Jenny Mavinga tiene decidido abandonar el reality.

La tranquilidad en la casa de “Gran Hermano: Generación Dorada” duró muy poco tras el emotivo pedido de disculpas de Carmiña Masi. Este miércoles, una filtración inesperada desde la cabina de streaming sacudió a los seguidores del programa: Jennifer Galvarini, conocida popularmente como “Pincoya”, aseguró que Jenny Mavinga tiene decidido abandonar el reality. La noticia, que corrió como pólvora en las redes sociales, dejaría un vacío enorme en el juego justo cuando la participante congoleña se perfilaba como una de las grandes favoritas del público.

Todo sucedió durante una transmisión en vivo, donde la participante chilena soltó la información sin filtros ante sus seguidores. “No sé si se podrá contar o no, pero me enteré de que la Mavinga se va”, disparó Pincoya, provocando que la producción cortara la señal del streaming de manera abrupta. La declaración cobra una fuerza inusitada luego de que el propio conductor, Santiago del Moro, confirmara a través de sus redes sociales que un jugador dejará la competencia de forma inminente, lo que hace suponer que la decisión de la joven africana es irreversible.

El anuncio llega apenas horas después del “Derecho a Réplica” (D.A.R.) donde Carmiña Masi reapareció virtualmente para pedirle perdón a Mavinga por sus dichos racistas. Aunque el encuentro fue conciliador y ambas terminaron entre lágrimas y promesas de café, el desgaste emocional parece haber hecho mella en la jugadora.

La presión de la convivencia y el impacto de los conflictos externos habrían empujado a la participante a considerar que su ciclo dentro de la casa más famosa del país ya cumplió una etapa.

Esta noche, la gala de El 9 Televida promete ser una de las más tensas de la temporada. Los fanáticos aguardan con expectativa para saber si la jugadora confirmará su salida frente a sus compañeros o si se trata de una crisis pasajera que la producción intentará contener.

Lo cierto es que, tras la filtración de Pincoya, el clima en el programa cambió radicalmente y el futuro de Mavinga en el juego pende de un hilo, dejando a la audiencia mendocina en vilo ante lo que podría ser la baja más sensible del certamen.