¡Bomba en Gran Hermano! Los famosos que negocian entrar en el repechaje y los detalles del Golden Ticket

Mientras los 16 exparticipantes ya se encuentran en placa esperando el voto positivo del público para la gala de este miércoles por El 9 Televida, en las últimas horas se filtró información que promete cambiar las reglas del juego para siempre.

El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada se perfila como el evento televisivo más explosivo del año. Mientras los 16 exparticipantes ya se encuentran en placa esperando el voto positivo del público para la gala de este miércoles por El 9 Televida, en las últimas horas se filtró información que promete cambiar las reglas del juego para siempre.

En Intrusos (América), el periodista Daniel Ambrosino reveló una lista de figuras del espectáculo nacional y mediáticas históricas que la producción de Telefe tiene en carpeta para patear el tablero y revolucionar la convivencia.

El misterio del Golden Ticket: ¿Entra una diva nacional con su hija?

La mayor sorpresa de la tarde llegó al revelarse para quiénes estarían destinados los codiciados pases dorados. Según informaron en el programa de espectáculos, el gran pase del año sería para Andrea del Boca.

La emblemática actriz de telenovelas, que debió abandonar el certamen semanas atrás tras sufrir una fuerte caída que le provocó una complicación dental, está esperando el alta odontológica definitiva para sellar su reingreso. Pero la jugada de la producción podría ir más allá: “Ojo que no sea el Golden Ticket por dos si entra ella y también si entra Anna”, deslizó Ambrosino, abriendo la puerta a un doble ingreso junto a su hija, Anna Chiara del Boca.

Figuras mediáticas y “pesados” de ediciones anteriores

La lista de famosos que negocian su entrada a la casa más famosa del país combina perfiles de alta confrontación, carisma y mística “hermanita”:

Andrea Rincón: La actriz, que supo tener un paso icónico por el reality en sus comienzos, es una de las opciones más fuertes. El panel de Intrusos destacó que, si bien hoy transita una etapa muy volcada a la espiritualidad y la fe, su perfil frontal y “guerrero” le aportaría una tensión espectacular al juego.

Charlotte Caniggia: La mediática por excelencia es otra de las grandes apuntadas para aportar su cuota de humor, excentricidad y desparpajo al encierro.

Viejos conocidos de la casa: También aparecen en el listado tentativo Pablo Heredia (un histórico de las primeras ediciones de Gran Hermano) y el cantante de cumbia Brian Lanzelotta.

Confirmaciones, internas y quiénes se quedan afuera

Más allá de los nuevos famosos, el debate televisivo trajo certezas sobre los exparticipantes de esta misma temporada que buscan su regreso el miércoles:

Carmiña Masi adentro: A pesar de las fuertes polémicas y denuncias en redes por sus escandalosos insultos hacia Jenny Mavinga , la paraguaya ya estaría confirmada para volver. Sorprendentemente, se supo que el clima entre ellas está distendido y están dispuestas a convivir en paz.

La revancha de Yipio: Tras su salida por “quilombos” internos, tanto familiares como sentimentales, Yisela “Yipio” Pintos cuenta con el total interés de la producción para reactivar sus historias dentro de la casa.

La baja definitiva: Así como se mencionó que Tyago Griffo (hijo de Gladys La Bomba Tucumana) podría sumarse próximamente en la instancia de Congelados, Ambrosino dio por descartada a Sol Abraham, quien quedó fuera de la selección final.

Con este panorama de negociaciones secretas, ingresos de famosos y el voto del público en marcha, la gala de repechaje del próximo miércoles se transformará en un nuevo comienzo donde todo puede pasar.