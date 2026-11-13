Bolsas debajo de los ojos: ¿Por qué aparecen en el rostro?

Lejos de responder únicamente al cansancio pasajero, estas protuberancias tienen un fuerte componente anatómico y hereditario. El especialista detalla las causas del fenómeno y explica cómo la blefaroplastia inferior, resuelve el problema de forma ambulatoria y definitiva.

El contorno de los ojos es, sin lugar a dudas, el área más expresiva del rostro, pero también la primera en delatar el paso del tiempo, el estrés o las predisposiciones biológicas. Entre las consultas más frecuentes en los consultorios de estética facial se destaca la aparición de las denominadas bolsas palpebrales inferiores: esas pequeñas almohadillas o abultamientos situados debajo del párpado que otorgan una apariencia permanente de agotamiento, tristeza o envejecimiento prematuro, incluso después de haber dormido ocho horas seguidas.

“Si bien las cremas descongestivas, los masajes drenantes y los parches fríos ayudan a mitigar la retención de líquidos matinal, cuando el volumen responde a una alteración estructural de los tejidos, la cosmética tópica encuentra su límite. Es allí donde la medicina estética y la cirugía plástica ofrecen soluciones precisas, seguras y de resultados altamente naturales”, destacó Miguel Rosso, cirujano plástico.

¿Por qué se forman? El peso de la anatomía y la genética

“Contrario a la creencia popular de que las bolsas son exclusivamente fruto de malas noches o excesos alimentarios, su origen es eminentemente anatómico. El globo ocular está protegido dentro de la órbita por pequeños compartimentos de tejido adiposo (grasa orbitaria), contenidos en su lugar por una membrana fibrosa llamada septum orbitario”, detalló el profesional.

Con el correr de los años —y debido a la pérdida natural de colágeno y elastina—, los tejidos y músculos que rodean el ojo se debilitan. “Como consecuencia, esa membrana pierde tensión y permite que la grasa interna protruya hacia adelante, generando el abultamiento visible debajo de la piel extremadamente fina del párpado.

El factor hereditario: La genética juega un rol determinante. Existen personas jóvenes, incluso alrededor de los 25 o 30 años, que presentan bolsas marcadas debido a una predisposición familiar en la laxitud de sus tejidos o en la distribución de la grasa periocular.

Desencadenantes cotidianos: Si bien no son la causa primaria de la bolsa grasa, el tabaquismo, la exposición solar sin protección, el consumo elevado de sodio, las alergias crónicas y el descanso insuficiente agravan la inflamación y la retención de líquidos en la zona”.

Blefaroplastia inferior: precisión ambulatoria para rejuvenecer la expresión

Cuando el abultamiento es persistente, la intervención quirúrgica de elección es la blefaroplastia inferior. Lejos de cambiar la forma del ojo o alterar los rasgos naturales de la persona, el objetivo de este procedimiento consiste en retirar o redistribuir el exceso de tejido adiposo y, de ser necesario, tensar levemente la piel sobrante para devolverle al párpado una superficie lisa y descansada.

Se trata de una cirugía estrictamente ambulatoria que se realiza bajo anestesia local combinada con una sedación suave, por lo que el paciente regresa a su domicilio el mismo día. Dependiendo de las características de cada anatomía, los cirujanos emplean dos abordajes principales:

-Vía transconjuntival: Indicada especialmente en pacientes jóvenes o sin exceso de piel. La microincisión se realiza por la cara interna del párpado, lo que permite extraer o reubicar las bolsas grasas sin dejar ninguna cicatriz visible en el exterior.

-Vía subciliar: Se efectúa una incisión milimétrica justo por debajo de la línea de las pestañas inferiores, ideal cuando además de tratar la grasa se requiere resecar un excedente cutáneo. Con el paso de las semanas, la marca resulta prácticamente imperceptible.

Claves profesionales y un posoperatorio amigable

Los especialistas coinciden en que el éxito de la intervención radica en la moderación: hoy se evita vaciar por completo la órbita para no generar un aspecto de “ojo hundido”, apostando en cambio por reposicionar la grasa y suavizar la transición entre el párpado y la mejilla.

“La recuperación suele ser rápida y muy bien tolerada. Durante los primeros días es habitual presentar una leve inflamación o pequeños hematomas que ceden aplicando compresas frías, durmiendo con la cabeza ligeramente elevada y evitando esfuerzos físicos intensos durante las primeras dos semanas”, detalló Rosso. En apenas diez a quince días, la mayoría de los pacientes retoma su vida social habitual con una mirada luminosa, revitalizada y completamente natural.

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