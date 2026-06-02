Boda del año: Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres y preparan una mega fiesta de tres días

La estrella del pop mundial y el reconocido actor pasaron por el registro civil de Londres en una ceremonia de bajísimo perfil. En los próximos días viajarán a la isla de Sicilia para concretar una lujosa celebración que reunirá a las máximas figuras del espectáculo.

El mundo de la música y el cine se vio completamente sacudido por una de las noticias más románticas de la temporada. La multipremiada cantante Dua Lipa y el galardonado actor Callum Turner contrajeron matrimonio de manera sorpresiva este domingo en Londres. El importante acontecimiento captó de inmediato la atención internacional y se convirtió en el tema principal de las plataformas de espectáculos.

La pareja eligió el emblemático registro civil Old Marylebone Town Hall para firmar el acta que los convirtió legalmente en marido y mujer. Al lugar asistió un reducidísimo grupo de familiares directos y amigos del círculo íntimo bajo un estricto protocolo de confidencialidad. Los detalles del clásico atuendo de la novia, quien deslumbró con un sofisticado vestido blanco, guantes y sombrero a tono, generaron un revuelo en las redes mientras su flamante esposo lució un traje azul marino.

Inspiración italiana y lista de invitados VIP

A pesar del perfil subterráneo que mantuvieron en Gran Bretaña, el verdadero despliegue de glamour tendrá lugar en territorio italiano. Según revelaron portales británicos, la pareja se encuentra ajustando los últimos detalles para una fastuosa fiesta que se extenderá durante tres jornadas consecutivas en Sicilia. Esta fastuosa extravagancia se planificó en múltiples locaciones de gran tamaño que fueron alquiladas de forma completa para asegurar el resguardo de la privacidad de los concurrentes.

La idea de mudar los festejos a la idílica isla surgió luego de que la intérprete asistiera allí al casamiento de su colega Charli XCX. Para esta ocasión, la lista de invitados VIP incluye a estrellas internacionales de la música como Tove Lo y el prestigioso diseñador Simon Porte Jacquemus. Incluso, fuertes versiones de la prensa europea aseguran que el mítico cantante Elton John brindará un show exclusivo para agasajar a los novios.

Una historia de amor consolidada en el éxito

El noviazgo entre la diva pop de 30 años y el actor de 36 comenzó a finales de 2023, consolidando un vínculo que maduró rápidamente. El compromiso oficial se pactó en diciembre de 2024 y fue ratificado por la propia artista en una recordada entrevista brindada a la revista Vogue. En esa oportunidad, la joven se mostró profundamente conmovida por el anillo de compromiso personalizado que su pareja diseñó con la complicidad de su cuñada Rina.

Con la finalización de su exitosa gira mundial Radical Optimism Tour, la estrella pop decidió priorizar este gran paso en su vida sentimental. La elección del registro civil londinense la sitúa en la misma lista de celebridades históricas como Paul McCartney y Liam Gallagher, quienes firmaron sus actas en el mismo edificio.