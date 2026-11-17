En su intento por cumplir con la consigna de elaborar un plato libre con yogurt, Edith Hermida presentó una insólita combinación de bife de chorizo con frutillas y ajo que provocó el rechazo unánime de Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen, además de un picante comentario de Wanda Nara.

La creatividad en las cocinas de MasterChef Celebrity tiene un límite muy delgado entre el acierto y el desastre culinario, y Edith Hermida terminó cruzando esa frontera en una gala decisiva para su continuidad en el certamen. Así quedó demostrado este lunes en El 9 Televida.

Bife de chorizo, frutillas y ajo: la combinación que indignó a los chefs

Para afrontar el reto del lunes por la noche —donde el yogurt debía ser un elemento obligatorio—, la periodista decidió arriesgarse con un bife de chorizo acompañado por una ensalada de tomate, queso y frutillas, más una salsa de yogurt con menta y pepino. Sin embargo, desde el primer bocado, la reacción del estrado fue lapidaria.

Damián Betular abrió la evaluación sin rodeos y apuntó directamente contra la técnica básica de la participante: “Es una carne pasada con verdura mal cortada”, disparó el pastelero. A continuación, Dolli Irigoyen cuestionó la falta de criterio gastronómico detrás del menú: “Bife de chorizo con queso y frutillas… ¿con qué comemos un bife? Con papas fritas, puré… fijate lo que es esto. No tiene salsa y la que hay tiene un exceso de ajo fatal”, sentenció con dureza.

El consejo de Maru Botana y la irónica advertencia de Wanda Nara

Por su parte, Maru Botana lamentó que Edith no hubiera apostado por una preparación dulce en la que suele destacarse: “No hay algo mejor en la vida que escuchar el eje interior. ¿Por qué si tenías un budín que sale bárbaro no te pusiste las pilas con eso? Es rarísimo este yogurt con tanto ajo, te mata todo”, remarcó la chef.

En medio del mal trago frente al jurado, Hermida intentó justificarse revelando que la receta se la había sugerido Juariu, ex participante del reality. Lejos de dejarla pasar, Wanda Nara recogió el guante y cerró el momento con su habitual ironía, recomendándole a la conductora que “se fije qué amistades tiene”.

Seguí todas las galas, las devoluciones más implacables y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.