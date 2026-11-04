Besos prohibidos, chismes de madrugada y un festivo caótico: los secretos de la fiesta de MasterChef Celebrity que Wanda Nara quiso sacar a la luz

La excelente convivencia entre los participantes de MasterChef Celebrity dejó de ser un secreto puertas adentro. Tras una noche de máxima diversión organizada por Luck Ra, los famosos volvieron a las hornallas y Wanda Nara no tardó en activar el modo detective para conocer todos los detalles, desde desmadres matutinos hasta misteriosos besos que encendieron las redes.

Las cocinas más famosas del país no solo albergan tensión y platos exigentes, sino también una trastienda repleta de anécdotas imperdibles. Luego de que trascendiera que el cantante Luck Ra había organizado una gran fiesta con el plantel de concursantes, Wanda Nara aprovechó el arranque del programa para exprimir al máximo a las figuras y arrancarles las mejores perlitas del festejo.

Chismes, travesuras y un final a las nueve de la mañana

El ida y vuelta comenzó cuando La Negra Vernaci le dio el pie a la conductora: “¿Te contaron la fiesta a la que fuimos?” Con la picardía que la caracteriza, Wanda fue directo al grano: “No, pero sé que vos me vas a contar todo, te escucho atentamente”.

Entre risas, se supo que el encuentro se extendió hasta las nueve de la mañana e involucró episodios desopilantes. Ante la consulta sobre cómo se había comportado Grego Rossello, el resto del grupo sentenció al unísono que se portó “fatal” y que debieron echarlo de la casa al amanecer.

Besos misteriosos y un romance en puerta

Lejos de conformarse, la conductora recorrió las estaciones de cocina para interrogar a cada participante. Al frenar frente a Mala Fama, el músico dejó a todos boquiabiertos con una revelación sin filtro: “Hubo besadas entre el mismo sexo. Yo besé, pero no a un hombre, no te voy a decir a quién, andá preguntándole una por una a ver quién se hace cargo… no fue un pico”.

Consultado sobre si se había enganchado, el referente de la cumbia respondió con un “más o menos” y remató asegurando que “no es una chica, es una mujeraza”.

Para intentar atar cabos, Wanda fue a buscar a Julieta Nair Calvo, quien casi ofició de anfitriona. Si bien Julieta confirmó la versión de los besos intensos entre compañeros del mismo sexo, prefirió esquivar nombres amparada en los pedidos de complicidad de Lizy Tagliani.

Hacia el final de la jornada de cocina y agotados por los estragos de la noche anterior, los concursantes llegaron a una tajante conclusión entre risas: “Salir con Luck Ra es un camino a la separación” y “nunca más salimos”, prometiendo portarse bien (al menos por un rato) en el exigente certamen de El 9 Televida.

Seguí todas las galas, los romances y el minuto a minuto de lo que pasa en las cocinas más famosas del país en la pantalla de El 9 Televida.