Benjamín Vicuña habló de la China Suárez

El actor habló a fondo del conflicto con su ex mujer. “Es lamentable lo que está pasando”. Como una exclusiva con una revista de su país, Vicuña se refirió al problema que está enfrentando con la madre de sus dos hijos más pequeños.

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Desde el inicio, su romance fue objeto de un intenso escrutinio público, y su separación no fue la excepción. Durante años, ambos mantuvieron un acuerdo de crianza que, si bien privado, parecía ser armónico y funcional. Sin embargo, un reciente y duro posteo de la actriz en contra del padre de sus hijos, lo acusaba de ser un “mal padre” y de tener un problema de adicciones, lo que detonó una crisis que hoy parece ser insalvable.

El conflicto escaló rápidamente, llevando a una batalla legal por los viajes (a Estambul, por la relación que la China sostiene con su nueva pareja, Mauro Icardi) y la comunicación de sus hijos, Magnolia y Amancio, y cortando todo tipo de contacto directo entre los actores, quienes ahora se comunican a través de sus abogados. En medio del silencio mediático que Vicuña suele mantener en estos casos, el actor decidió hablar abiertamente sobre la situación. Para ello, le dio una entrevista exclusiva a la prestigiosa revista chilena Velvet, donde se sinceró sobre el dolor que le causa este quiebre.

La perspectiva de Vicuña: “Es lamentable lo que está pasando”

En sus declaraciones, Vicuña evitó entrar en la polémica y mantuvo un tono mesurado, pero no por eso menos contundente. “Es lamentable lo que está pasando”, fue una de las frases que resonó en el textual. Su elección de palabras, lejos de ser casual, muestra su postura frente a la situación: la de un padre que lamenta el conflicto y que busca la forma de resolverlo.

El actor recordó que la relación con la China, a pesar de la separación, siempre fue fluida. “Con ella, estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”, aseguró Vicuña, dejando en claro que la situación actual es un quiebre en la dinámica que habían logrado construir. Esta declaración es clave, ya que contrasta directamente con la denuncia pública que la actriz hizo en sus redes sociales, donde el vínculo que se mostraba en las fotos familiares parece haberse desmoronado por completo.

A pesar de la distancia y el conflicto, el chileno expresó su deseo de volver a un entendimiento. “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa… pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños”, afirmó. Esta frase encapsula la prioridad de Vicuña en este momento: el bienestar de sus hijos. La referencia al “entendimiento entre adultos” es una clara señal de que el actor busca una solución pacífica y razonable, alejada de la exposición mediática que la situación ha generado. .

El Contexto de una relación compleja

El conflicto entre Vicuña y la China no es un hecho aislado, sino la culminación de una relación que siempre tuvo momentos de alta tensión. El comienzo de su romance estuvo marcado por el escándalo, y su posterior separación, aunque en un principio pareció amistosa, siempre dejó la puerta abierta a posibles conflictos. Con el tiempo, ambos lograron establecer una dinámica que les permitía compartir eventos familiares y viajes con sus hijos, lo que parecía indicar una madurez en la relación post-ruptura. Sin embargo, el reciente post de la China Suárez, en el que se quejaba de la supuesta falta de presencia de Vicuña y de sus responsabilidades parentales, cambió el panorama por completo.

La decisión de Vicuña de hablar con un medio de su país no es casual. En Chile, su figura es la de un actor prestigioso y respetado, mientras que en Argentina su vida personal ha sido mucho más expuesta. Al elegir un medio chileno, Vicuña parece buscar un espacio más controlado para dar su versión de los hechos, lejos del escrutinio y la polémica constante que a menudo se vive en la televisión argentina.

Sin dudas las declaraciones de Benjamín Vicuña en la revista Velvet no solo confirman el conflicto con la China Suárez, sino que también revelan la postura del actor: un llamado a la cordura y al entendimiento por el bien de sus hijos. Es una declaración de principios que, si bien no resuelve la situación de inmediato, marca el camino que el actor está dispuesto a seguir para encontrar una solución, lejos de la exposición mediática y del dolor que este conflicto le ha generado.