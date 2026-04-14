Bahar y un momento clave: esta noche, un simple gesto de Evren la hará romper en llanto

Lo que comienza como una cena tranquila entre la protagonista y el doctor Evren, terminará convirtiéndose en una revelación que dejará a Bahar al borde de las lágrimas.

La transformación de Bahar no se detiene y esta noche, en la pantalla de Canal 9 Televida, la audiencia será testigo de un momento de profunda sanación emocional. Lo que comienza como una cena tranquila entre la protagonista y el doctor Evren, terminará convirtiéndose en una revelación que dejará a Bahar al borde de las lágrimas.

El descuido que despierta el pasado

En el capítulo de hoy, Bahar y Evren compartirán una cena íntima en la mansión. Ella, ilusionada por el momento, preparará una sopa de verduras, pero los nervios le jugarán una mala pasada: se olvidará de ponerle sal.

Este pequeño error doméstico provocará en Bahar un sobresalto inesperado. Inmediatamente, vendrán a su mente los oscuros recuerdos de su vida con Timur. En una situación idéntica años atrás, su exmarido la humilló al grito de “para una sola cosa que tenés que hacer, la hacés mal”, anulando por completo su esfuerzo delante de todos.

La reacción de Evren que lo cambiará todo

Sin embargo, la respuesta de Evren ante la sopa sin sal será el polo opuesto al maltrato de Timur. Con total naturalidad y sin reproches, el médico se levantará de la mesa para buscar el salero y continuará la velada con ternura.

Este gesto, aunque sencillo, conmoverá a Bahar hasta las lágrimas. La protagonista sentirá, quizás por primera vez en décadas, lo que significa ser cuidada y respetada en los pequeños detalles. “Se me había olvidado qué se siente cuando alguien hace algo por una”, confesará ella, marcando una distancia definitiva con el desprecio que aún hoy Timur y Nevra descargan, ahora, sobre Rengin.

Un espejo de realidades

Mientras Bahar descubre el valor de sentirse vista y amada, la trama mostrará cómo Rengin comienza a ocupar el lugar de postergación que antes pertenecía a la protagonista, sufriendo los mismos desplantes del clan de los Yavuzoğlu.

No te pierdas este capítulo clave donde el amor sano empieza a ganar la batalla. Bahar, hoy al término de Noticiero 9 Edición Central por Canal 9 Televida.