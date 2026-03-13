Bahar y su templanza son puestas a prueba tras otra jugarreta de Timur…

La noche de este viernes en El 9 Televida promete ser un terremoto emocional para los seguidores de la novela turca del momento.

Tras la filtración del video que expone la traición de Timur y Rengin, los amantes enfrentan las consecuencias de sus actos y se ven obligados a tomar una decisión drástica. Mendoza, a través de El 9 Televida, será testigo de cómo Bahar toma las riendas de su destino y enfrenta a quienes intentaron destruirla en el hospital.

El escándalo estalla de manera definitiva cuando el director del hospital recibe las imágenes del beso prohibido entre los médicos. Ante la presión y la falta de ética profesional, tanto Timur como Rengin presentan sus renuncias, aceptando que ya no tienen lugar en la institución. Este giro inesperado reconfigura todo el mapa de poder en el hospital y deja a la ginecóloga en una situación de vulnerabilidad extrema ante la mirada de sus colegas.

Sin embargo, la sorpresa mayor llega de la mano de una noticia financiera: Rengin se convierte en la única heredera de una fortuna de 240 millones de liras turcas. Al enterarse, la ambición de Timur se enciende y el médico ya comienza a proyectar una vida de lujos lejos de sus responsabilidades familiares.

Esta noche, el público verá cómo el cirujano se imagina quitándose la alianza, demostrando que su interés por el dinero es más fuerte que su amor por Bahar.

A pesar de los millones de su rival, la doctora Bahar no se deja amedrentar y mantiene una entereza admirable. En un cruce que será histórico, la protagonista le recuerda a su enemiga que “su error fue enamorarse de quien no debía”. Lejos de buscar una venganza sangrienta, la médica le desea suerte para que logre tocar fondo y volver a empezar, marcando una distancia moral que deja a la amante de su marido totalmente descolocada.

El cierre de la semana en El 9 Televida pondrá punto final a la impunidad de los traidores. Timur intentará una despedida cargada de victimización, pero se encontrará con una Bahar de hierro que le aclarará que no piensa perdonarle nada. Mendoza asistirá al renacer definitivo de una mujer que, tras perderlo todo, hoy recupera su orgullo y se prepara para liderar una nueva etapa donde la verdad es su única bandera.