Bahar vivirá una noche de furia y descontrol: Seren explotará contra Uras y destruirá su auto tras recuperar la memoria

La pantalla de El 9 Televida transmitirá este jueves una de las secuencias más dramáticas e impactantes en la trama de Bahar. La calma aparente que rodeaba la salida hospitalaria de Seren se esfumará en un segundo, dando paso a una furiosa descarga de bronca reprimida.

La tensión alcanzará su punto máximo de ebullición este jueves en las noches de El 9 Televida. En un nuevo y atrapante capítulo de Bahar, la novela turca que cautiva a los mendocinos, Seren perderá por completo el control tras recibir el alta médica y protagonizará un violento e inesperado ataque contra el vehículo de Uras a las puertas del hospital. Entre gritos, palazos y el intento desesperado de Bahar por contenerla, la joven dejará en claro que no habrá retorno en su sed de venganza.

Luego de haber recuperado la memoria y tras recibir el alta médica, Seren abandonará el centro de salud acompañada por Bahar y Çağla para regresar a su hogar. Sin embargo, un hallazgo inesperado en la puerta del establecimiento desencadenará un ataque de furia irrefrenable.

El ataque de ira a las puertas del hospital

Al salir a la calle, Seren divisará el vehículo de Uras estacionado frente al acceso principal. En ese preciso instante, la acumulación de engaños, mentiras y dolor estallará en su interior. Sin dudarlo un segundo, la joven tomará un palo de la calle y comenzará a golpear el coche con extrema violencia, destruyendo la estructura ante la mirada atónita de los presentes.

Impactada por la reacción, Bahar correrá desesperada para frenarla, arriesgándose a recibir los golpes mientras le suplicará: “Seren, para, por favor. Tú no eres así”. Fuera de sí y temblando de rabia, Seren le responderá entre lágrimas: “Necesito sacarlo. Si no lo saco, me voy a volver loca”.

La venganza del labial y un mensaje letal

Con la ayuda de Bahar y la contención de Çağla, la joven logrará recuperar paulatinamente la calma tras descargar la violencia física contra la carrocería. Sin embargo, su venganza no concluirá allí.

Seren le solicitará un pintalabios a Çağla y utilizará el labial para escribir sobre el auto destruido de Uras, marcándolo públicamente para que todos los transeúntes sepan que se trata de un hombre infiel. Tras la venganza, se retirará del lugar sin mirar atrás, dejando en evidencia que la fractura emocional y el dolor siguen más vivos que nunca.

No te pierdas este decisivo capítulo de Bahar, este jueves por la noche en la pantalla de El 9 Televida.