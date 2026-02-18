Bahar visita a un tarotista y una predicción la deja en shock

Buscando un respiro entre las tensiones del hospital y las sombras de su matrimonio, la protagonista se refugió en el misticismo para encontrar respuestas. Sin embargo, lo que comenzó como una curiosidad terminó en una serie de revelaciones sobre Timur y un tercero en discordia que prometen cambiar el rumbo de su destino en la pantalla de El 9 Televida.

El capítulo de este jueves de Bahar traerá un giro inesperado y espiritual. Acompañada por su inseparable amiga Çağla, la doctora decidirá consultar a un tarotista para intentar darle sentido al caos que rodea su vida personal. El encuentro será impactante desde el inicio: el hombre no tardó en notar su inquietud, su falta de sueño y la angustia que arrastra. Ante la precisión del diagnóstico, Bahar se sincera y confiesa su sospecha más dolorosa: la posible infidelidad de su marido.

La respuesta de las cartas dejó a la protagonista sin aliento. El tarotista le aseguró que, aunque Timur es un hombre “desagradable” y “no es bueno”, ella sigue siendo su único amor y él se negará rotundamente a salir de su vida. Pero la verdadera bomba llegó cuando el hombre mencionó que hay otra persona con sentimientos profundos hacia ella. Al escuchar que su destino es extraño porque “a medida que envejece, más hombres la persiguen”, Bahar no pudo evitar que el nombre de Evren cruzara por su mente como un relámpago.

Mientras la protagonista procesaba la idea de un amor prohibido con su colega, Çağla también recibió su cuota de misterio. El vidente le vaticinó una relación futura con un hombre mucho mayor que ella, sembrando la duda sobre quién será ese nuevo integrante en su historia. Sin embargo, el foco quedó puesto en la encrucijada de Bahar: atrapada en el deseo posesivo de Timur y la creciente conexión con Evren, la doctora deberá decidir si cree en el destino marcado por las cartas o si toma las riendas para escribir su propio final.

No te pierdas todo lo que el tarotista le dirá a Bahar sobre Timur y Evren en el episodio de este jueves en El 9 Televida.