Bahar, una recaída y un secreto que podría cambiarlo todo ¿qué hará Timur?

Un capítulo desgarrador sacude la pantalla de El 9 Televida. Mientras la salud de la protagonista pende de un hilo, una red de mentiras y presiones externas pone al doctor en una encrucijada mortal.

La tensión en la vida de Bahar ha llegado a un punto de no retorno. En las últimas horas, la presión de Rengin sobre Timur se volvió insoportable. Tras descubrir que Aziz Uras ya conoce la doble vida de su padre, la ginecóloga lanzó un ultimátum definitivo: “Uras no va a callarse, así que díselo tú primero”. Para ella, el fin del matrimonio es la única salida para empezar una historia a plena luz del día, obligando al cirujano a enfrentarse a la verdad que ha ocultado sistemáticamente durante años.

Sin embargo, el destino jugó una carta trágica que cambió los planes de todos. Justo cuando Timur, consumido por los remordimientos y los recuerdos de su vida con Bahar, se disponía a confesar su infidelidad, un encuentro inesperado en el ascensor con su hijo frenó el impacto. Uras, con una mirada cargada de desprecio y dolor, le exigió silencio absoluto. El joven sabe algo que su padre ignoraba hasta ese instante: la salud de su madre se ha deteriorado gravemente. Un sangrado nasal y resultados alarmantes por parte del doctor Evren indican que su hígado podría estar fallando nuevamente.

“No disgustes a mi madre, es lo único que te pido”, fue la súplica de Uras, quien ha decidido proteger a Bahar a toda costa, sacrificando la verdad por la supervivencia de la mujer que más ama. Ahora, el protagonista se encuentra en un limbo desesperante: si calla, mantiene a su amante en pie de guerra; si habla, el disgusto podría ser fatal para su esposa. La relación entre padre e hijo parece rota para siempre, mientras los televidentes mendocinos se angustian al preguntarse si la verdad saldrá a la luz por boca de su protagonista o por la fatalidad de un cuerpo que no resiste más engaños.

