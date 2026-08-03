Bahar: una fiesta sorpresa, un romance inesperado y una traición que lo cambiará todo esta noche

Lo que comenzará como una celebración llena de risas para devolverle la ilusión a la protagonista, terminará convirtiéndose en un momento devastador con la llegada de Evren. Buscá pañuelos para esta noche.

Las noches de El 9 Televida se preparan para emitir uno de los capítulos más intensos y emotivos de Bahar. Esta noche, lo que arrancará como la fiesta sorpresa perfecta para animar a la protagonista y devolverle la alegría perdida, terminará transformándose en una verdadera pesadilla con la aparición de un invitado inesperado que romperá su corazón por completo.

En la entrega de esta noche, Çagla, consciente del difícil momento que atraviesa su gran amiga, tomará la iniciativa de organizarle una increíble fiesta sorpresa. Para lograrlo, la llevará al restaurante de Naz, donde todos sus seres queridos la aguardarán en secreto para celebrar su cumpleaños y sacarle una sonrisa.

Sin embargo, la velada comenzará con un sabor agridulce. Timur se presentará en la celebración y le entregará a Bahar un regalo cargado de ironía: un salero que recordará de inmediato las miles de discusiones que marcaron su matrimonio. A pesar del incómodo momento, Bahar elegirá dejar de lado los tragos amargos, se dejará llevar por el entusiasmo de sus amigos y, tras compartir unos chupitos, terminará subida a una mesa cantando y contagiando su energía a todos los presentes.

Lamentablemente para la protagonista, la felicidad durará muy poco. En el momento de mayor euforia, las puertas del restaurante se abrirán para dar paso a Evren. Lo que en un principio parecerá un momento de ilusión se destruirá en segundos al descubrirse que el médico llegará tomado de la mano de Naz como su cita de la noche.

Rodeada de todos sus afectos y en medio de su propio festejo, Bahar recibirá el golpe más duro al constatar en vivo que el gran amor de su vida está decidido a dar vuelta la página, marcando un punto de inflexión definitivo en la historia.

No te pierdas el capítulo de este lunes por El 9 Televida.