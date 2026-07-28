Bahar: un video de despedida y una grave enfermedad cambiarán todo

Efsun tomará la decisión más dura de su vida para proteger a Seren. Sabrá que le queda poco tiempo de vida y dejará un conmovedor mensaje para Bahar y su familia antes de marcharse. No te pierdas este anticipo de lo que llega a El 9 Televida.

El drama alcanza su punto más alto de emoción en la noche de El 9 Televida. En el capítulo de esta noche de Bahar, la historia dará un giro desgarrador cuando Efsun, abrumada por un diagnóstico médico devastador, decida alejarse en silencio de sus seres queridos para evitarles el dolor de su enfermedad.

Sabiendo que su tiempo se agota, Efsun grabará en secreto un emotivo video dirigido directamente a Bahar y a toda la familia, intentando justificar una partida que dejará a todos en shock.

“A veces, marcharse es la manera de decir que realmente quieres quedarte, pero no puedes”, expresará Efsun con el corazón roto frente a la cámara, buscando que comprendan los motivos de su repentino adiós.

“Se han convertido en una familia para mí”

Durante su grabación, la mujer le hablará de frente a Bahar, reconociendo con profunda emoción cómo el entorno de la protagonista logró transformarse en su “segunda familia”, algo que jamás habría imaginado meses atrás.

Sin embargo, el verdadero y más doloroso pedido de Efsun llegará al final del video, cuando les encomiende el cuidado de lo que más ama en el mundo: “Por favor, protejan a Seren. Y recuérdenme con una sonrisa… Por favor, cuiden a mi niña”, suplicará entre lágrimas.

La trágica verdad: un diagnóstico irreversible

A través de reveladores flashbacks, los televidentes descubrirán la conversación crucial que Efsun mantuvo con su médico horas antes. En esa consulta, el profesional le confirmará que padece polineuropatía amiloide, una grave enfermedad con un pronóstico determinante: “Seis meses, quizá un año de vida”.

A pesar de que el médico le insistirá en que necesita atravesar este proceso rodeada del afecto de sus nietos y de Seren, Efsun tomará la firme decisión de callar la verdad y afrontar el trágico final en completa soledad para no convertirse en una carga.

No te pierdas este imperdible y conmovedor capítulo de Bahar, esta noche en la pantalla de El 9 Televida.