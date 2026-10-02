Bahar: Seren destrozará a Uras con una dura acusación y sellará su destino en la mansión

Las emociones estarán a flor de piel en la entrega de este viernes por la noche de Bahar en El 9 Televida. La mansión temblará cuando Uras irrumpa fuera de sí, dominado por la desesperación y el temor absoluto de perder a Seren para siempre. Sin embargo, su intento por justificarse provocará la reacción más feroz de la joven.

La tensión alcanzará su punto de máxima ebullición esta noche en la pantalla de El 9 Televida. En un capítulo bisagra de Bahar, la mansión se convertirá en el escenario de una discusión devastadora entre Seren y Uras. Tras sufrir la peor de las traiciones, la joven confrontará a su marido sin piedad, le pondrá un freno definitivo a sus manipulaciones y dejará en claro que no habrá retorno en su matrimonio. Además, la propia Bahar intervendrá de forma contundente para respaldar a la joven por encima de su propio hijo.

Al escuchar sus gritos exigiendo una explicación, Seren saldrá a cruzarlo frente a toda la familia antes de llevarlo a rastras a la habitación para cerrar la puerta a un enfrentamiento cara a cara que marcará un punto de no retorno.

“¡Eres la persona más ruin!”: el llanto de Uras y el furioso descargo de Seren

A puerta cerrada, las paredes no lograrán contener el nivel de dolor y angustia que se vivirá dentro del dormitorio. Mientras Uras romperá en llanto y suplicará entre lágrimas que lo escuche, la joven descargará toda la rabia acumulada por su engaño.

La súplica de Uras: “Haz lo que quieras, pero escúchame” , repetirá el joven desesperado por mantenerla a su lado.

La sentencia de Seren: “¡Eres el hombre más ruin que he conocido! ¡Te odio! ¡Te detesto! ¡Eres una cucaracha y hasta las cucarachas tienen más dignidad que tú!” , le gritará fuera de sí.

El reclamo desgarrador: “¡Tú me has sido infiel! ¡Casi me muero por tu culpa! ¡Volví de entre los muertos!”, le reprochará temblando de rabia.

Fuera de la habitación, el silencio de la familia revelará la magnitud de la crisis. Tras unos minutos de tensión sofocante, Seren abrirá la puerta con la mirada seria y decidida, dejando a Uras hundido en la cama e incapaz de reaccionar.

Bahar interviene y tomará una decisión histórica

Cuando Seren intente armar sus valijas para abandonar la propiedad, ocurrirá un giro inesperado. Bahar se interpondrá en su camino para impedir que se marche y tomará una postura contundente en favor de la joven, poniéndola por encima de su propio hijo: “Mi hija tiene que estar a mi lado”, sentenciará la protagonista, dejando en claro que no protegerá las faltas de Uras y que cobijará a Seren en el momento más difícil de su vida.

No te pierdas este capítulo imperdible de Bahar, esta noche por El 9 Televida.