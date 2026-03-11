Bahar se empodera y les cuenta a Uras y Umay toda la verdad sobre Parla

En un encuentro cargado de dramatismo, la protagonista decidirá contarles a sus hijos la existencia de una hermana que nació fruto de la traición de su padre. Tras confirmarles la identidad de la joven, la médica les anunciará que el divorcio ya es un hecho y sellará un pacto de silencio con ellos en la pantalla de El 9 Televida.

El clima familiar de los Yavuzoğlu se terminará de romper esta noche en El 9 Televida cuando Bahar reúna a sus hijos, Uras y Umay, a la salida del hospital. Aprovechando un descanso en su turno, la médica abrirá su corazón y les explicará que su matrimonio se volvió una carga insoportable por culpa de Timur. Con muchísima entereza, la protagonista les contará que su padre cometió errores imperdonables y que, en medio de esa red de mentiras, existe alguien tan inocente como ellos: Parla.

La revelación de que la chica es en realidad su hermana dejará a los jóvenes en un estado de shock absoluto. Uras reaccionará de inmediato al recordar que Umay y Parla tienen la misma edad, lo que dejará en claro que la doble vida de su padre se mantuvo oculta desde que ellos eran chiquitos. Bahar mantendrá la calma ante el impacto de sus hijos y les aclarará que todas las explicaciones pendientes se las tendrán que pedir directamente a Timur, aunque les pedirá que no lo hagan por el momento.

A partir de ese pacto, la médica les solicitará su apoyo para poder cambiar el rumbo de sus vidas definitivamente. Bahar les confesará que los trámites del divorcio ya están en marcha y que la verdad sobre la paternidad de Parla deberá quedar, por ahora, guardada bajo siete llaves entre los tres. Los hermanos aceptarán el compromiso de asimilar la noticia mientras decidirán cómo van a encarar al hombre que les ocultó una parte fundamental de su identidad durante tantos años.

Este miércoles, los seguidores de El 9 Televida verán cómo la lealtad de los hijos de Bahar se pondrá a prueba frente a la figura de su padre.

La tensión en la casa familiar se volverá insoportable, ya que Uras y Umay no podrán ocultar el desprecio por las mentiras de Timur. El secreto se mantendrá firme, pero la herida que provocará saber que Parla lleva su misma sangre marcará un punto de no retorno en la historia que conquistó a Mendoza.