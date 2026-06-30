Bahar: ¿Quién es la joven actriz de 18 años que enternece y conquista al público mendocino?

Alisa Sezen Sever interpreta a Umay, la hija de la protagonista en el gran éxito turco de las noches de El 9 Televida. Conocé la sorprendente historia de la joven que actúa desde los 5 años, es bailarina clásica y toca la batería.

Las noches de la televisión mendocina se encuentran completamente cautivadas por la dramática historia de Bahar. La producción turca, que se convirtió en el indiscutido éxito de la pantalla de El 9 Televida, mantiene a miles de fanáticos pegados a la pantalla con la historia de Bahar (Demet Evgar) y allí brilla la actriz que hace de su hija, Umay, y acá te contamos todo sobre la persona detrás del personaje: Alisa Sezen Sever.

A pesar de tener solo 18 años, Alisa Sezen Sever demuestra una madurez interpretativa y una sinceridad en escena que conmueven profundamente. Sin embargo, su soltura frente a los flashes no es una casualidad. Nacida en Estambul, la joven prácticamente se crió delante de los reflectores: debutó en la actuación con apenas 5 años en la serie Hayatımın Rolü, compartiendo pantalla nada menos que con Haluk Bilginer, el multipremiado actor ganador de la Palma de Oro en Cannes. “Actuar en mi primer proyecto junto a un actor tan experimentado como él fue una gran suerte para mí”, recordó en una entrevista reciente.

Un camino de esfuerzo y formación en Bellas Artes

Lejos de quedarse solo con el talento natural, Alisa Sezen Sever es dueña de una disciplina admirable. Se formó formalmente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Estambul y tuvo que sortear varios prejuicios debido a su corta edad.

“Hice oídos sordos a todos los que decían: ‘No puedes hacerlo, no lo conseguirás’. Si me propongo algo, hago todo lo posible por conseguirlo”, confesó la actriz, remarcando que el apoyo incondicional de su familia fue el pilar fundamental para no tirar la toalla en una industria tan competitiva.

Aunque participó en producciones de renombre internacional como El Sultán (Muhteşem Yüzyıl) y Guerra de Rosas, el verdadero gran salto a la popularidad internacional le llegó de la mano de Bahar. “He trabajado en todos los proyectos con el mismo cuidado, pero esta novela ha sido una de las piedras angulares en mi camino”, reconoció. Su brillante trabajo fue galardonado en su país con el prestigioso premio Estrella Emergente en la 50ª edición de los premios Altın Kelebek.

Baterista, profesora de ballet y fan de Margot Robbie

Detrás de la actriz que emociona por las tardes en Mendoza, se esconde una personalidad multifacética y llena de pasiones artísticas que usa para expresarse y desconectar de las extensas jornadas de grabación:

12 años de ballet: La danza clásica es su cable a tierra. Practica ballet desde que tiene memoria, se graduó e incluso trabajó durante un año entero como instructora de baile. Uno de sus grandes sueños a futuro es abrir su propia escuela de danza.

Pasión por el rock: Además de bailar, Alisa se siente profundamente conectada con la música. Tras intentar tocar varios instrumentos tradicionales, descubrió su verdadera energía e identidad en la batería.

Sus máximos referentes: En el plano internacional, admira profundamente a Zendaya y sueña con trabajar en Hollywood junto a Margot Robbie, de quien se volvió fanática tras verla interpretar a Harley Quinn.

Pese al enorme fenómeno que vive gracias a las redes sociales, su canal de YouTube y el cariño que recibe diariamente de fans de todo el mundo, Alisa Sezen Sever mantiene los pies sobre la tierra. “La popularidad es como la guinda del pastel. Yo sigo siendo la misma de siempre. Lo único que cambió es que ahora me cruzo con muchas personas que me muestran su amor, y el amor es el motor que nos alimenta”, concluyó con la misma seguridad con la que brilla cada tarde en la pantalla local.

Disfrutá de esta pequeña gran actriz en Bahar en El 9 Televida.