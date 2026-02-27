Bahar quema su pasado y abandona a Timur en una escena desgarradora

Esta noche la protagonista de la novela éxito de El 9 Televida tomará la decisión más radical de su vida. En una escena cargada de simbolismo, Bahar quemará los recuerdos de su matrimonio y abandonará a Timur definitivamente.

El drama que ha conquistado el prime time mendocino alcanza su punto de ebullición hoy viernes. Bahar, cansada de las humillaciones y de la doble vida de Timur con la doctora Rengin, ha decidido que no hay vuelta atrás. En lo que promete ser la escena más comentada del año, la protagonista dejará de lado las lágrimas para pasar a la acción, ejecutando un cierre definitivo que marcará un antes y un después en su historia.

Los televidentes serán testigos de un momento icónico que ocurrirá en el jardín de la mansión. Bahar recolectará su vestido de novia, las fotografías familiares y cada carta que simbolice su unión con Timur para entregarlos a las llamas.

“Aunque el camino esté roto, el sol siempre vuelve a brillar”, reflexionará la protagonista mientras el fuego consume los vestigios de una vida construida sobre mentiras. Esta “limpieza primaveral”, como ella misma la define, es el paso final hacia su verdadera identidad.

El clímax llegará cuando Timur, intentando una vez más manipular la situación con una falsa reconciliación, llegue a la casa y se encuentre con la hoguera. Con una templanza que dejará a su marido sin palabras, Bahar tomará su maleta y cruzará la puerta sin mirar atrás.

Esta noche en El 9 Televida, Mendoza verá nacer a una nueva mujer, dejando a Timur solo frente a las cenizas de su propio engaño.