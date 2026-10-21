Bahar: Parla despertará sin recuerdos, descubrirá fotos íntimas y sufrirá un desesperante chantaje

Un capítulo cargado de angustia, dramatismo y giros inesperados se vivirá este miércoles en la pantalla de El 9 Televida. En la entrega de esta noche de Bahar, la joven Parla atravesará el momento más oscuro de su vida tras despertar en una casa desconocida y sin recuerdos de cómo salió de la discoteca. Sumida en el pánico por la sospecha de haber sido drogada, la joven terminará siendo víctima de un chantaje cruento con fotos íntimas que pondrá en jaque a toda su familia.

La trama de la aclamada novela turca que atrapa a la audiencia de El 9 Televida alcanzará picos de altísima tensión en la emisión de esta noche. Parla, acorralada por el shock y la desesperación, no podrá seguir guardando el secreto y terminará abriéndole su corazón a su hermana Umay para confesar la pesadilla que estará atravesando.

La joven le revelará entre lágrimas que no recordará absolutamente nada de cómo abandonó el boliche la noche anterior y que sospechará fuertemente que le habrán volcado alguna sustancia en su bebida.

“¿Qué voy a hacer?”: el drama de despertar en una casa extraña

El relato de Parla dejará helada a Umay, quien intentará averiguar si le habrán hecho algo durante esas horas a oscuras. Sin embargo, la víctima no podrá darle una respuesta certera y solo atinará a relatar que, al despertar en una vivienda completamente desconocida, escuchará voces en el salón y escapará del lugar como pueda.

Pero el verdadero horror comenzará minutos después, cuando la joven empiece a recibir extorsiones en su celular:

La amenaza económica: Los delincuentes le exigirán una abultada suma de dinero en efectivo.

El chantaje íntimo: En caso de no pagar la cifra solicitada, amenazarán con difundir fotos íntimas de ella en las redes y su entorno.

El pánico a la reacción materna: Quebrada por la situación, la joven se negará rotundamente a pedir ayuda a su madre, asegurando que Rengin se enfurecerá y sosteniendo entre sollozos: “Me odiará… le daré asco”.

Umay, el sostén fundamental frente a la contención familiar

Frente al colapso emocional de su hermana, Umay asumirá un rol protector clave e intentará hacerla entrar en razón. La joven le remarcará a Parla que no tendrá absolutamente nada de qué avergonzarse y que jamás podrán gestionar un delito de semejante magnitud por sus propios medios.

Con la firmeza de hermana, Umay la mirará a los ojos y le prometerá que su madre moverá cielo y tierra para protegerla de los extorsionadores, pero le advertirá que para lograrlo necesitarán contarle toda la verdad sin rodeos.

No te pierdas este capítulo clave y lleno de emoción de Bahar, esta noche en la pantalla de El 9 Televida.