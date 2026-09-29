Bahar no tendrá piedad con Uras: el desgarrador capítulo que se verá esta noche por El 9 Televida

Una noche de revelaciones dolorosas y giros inesperados sacudirá a los fanáticos de Bahar este martes en la pantalla de El 9 Televida. Luego de que la verdad sobre la traición comience a salir a la luz, la doctora perderá por completo el control al descubrir la verdad sobre su propio hijo.

La tensión alcanzará su punto máximo este martes a la noche en la pantalla de El 9 Televida con un capítulo crucial e imperdible de Bahar. La doctora descubrirá las grabaciones de seguridad del día del accidente, confirmará la infidelidad de Uras con Maral y no dudará en confrontar duramente a su hijo a la salida del hospital. Un bofetón histórico y una sentencia lapidaria marcarán un antes y un después en la trama de la exitosa novela turca.

La secuencia clave ocurrirá cuando Bahar llegue en taxi a las puertas del centro médico. Allí la estará esperando Uras, quien creerá ingenuamente que su madre busca entablar un diálogo para calmar los ánimos familiares. Sin embargo, se encontrará con la faceta más firme y dolida de la protagonista.

“Tuve un hijo y fracasé a la hora de criarlo. Has superado a tu padre”, le sentenciará Bahar con lágrimas en los ojos, antes de propinarle un fuerte bofetón por primera vez en su vida.

El dolor de una madre y la desesperación de Uras

Tras acceder a los videos de seguridad y comprender que Seren descubrió el beso entre Uras y Maral justo antes del trágico accidente, Bahar no le dará margen de réplica a su hijo. Aunque Uras le rogará desconsoladamente que lo escuche para intentar explicar la situación, la médica será inflexible:

La recriminación de Bahar: “He visto cómo Seren se enfrentaba a la muerte por culpa de tu inmoralidad. ¿Cómo podés mirarme a los ojos?”

La impotencia de Uras: El joven prometerá solucionar las cosas e incluso gritará que está dispuesto a marcharse para pedir perdón, sumergido en una crisis de llanto.

La extrema tensión de la escena atraerá la atención de Çağla y Evren, quienes correrán hacia ellos al escuchar los gritos desesperados en la vía pública, presenciando un quiebre definitivo en la familia.

Seren recuperará la memoria y comenzará su venganza

El capitulazo de esta noche reservará un ingrediente aún más explosivo. En paralelo al colapso de Uras con su madre, Seren recuperará por completo la memoria tras el accidente y no tardará en encarar tanto a Maral como a su marido.

Determinada a no dejarse pisotear, Seren se cobrará una lección inolvidable que dejará la relación de Uras al borde del colapso total, abriendo un escenario de venganza que cambiará el rumbo de la historia.

No te pierdas este impactante capítulo de Bahar, este martes a la noche en la pantalla de El 9 Televida.