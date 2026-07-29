Bahar: esta noche el destino vuelve a unirlos y una operación imposible obliga a Evren a regresar

En el hospital Peran la distancia no logra borrar el pasado. Mientras la protagonista intenta seguir adelante, una propuesta profesional irrechazable en Estados Unidos forzará el regreso del cirujano a Turquía.

La tensión emocional se elevará al máximo en el capítulo de esta noche de Bahar por la pantalla de El 9 Televida. El destino, siempre caprichoso, está a punto de volver a cruzar los caminos de la protagonista y de Evren, cuando una encrucijada médica sin precedentes obligue al doctor a pegar la vuelta a su tierra natal.

En los pasillos del hospital Peran, el paso del tiempo no ha logrado sanar el corazón de Bahar. Cuando Rengin le pregunte de manera directa si sabe algo de la vida de Evren, la respuesta de la médica será tan tajante como reveladora: “Si me entero de algo, me desequilibraré”, confesará, dejando en claro que, aunque intenta poner su energía en el trabajo, olvidarlo resulta una tarea imposible.

De leyenda en EE.UU. a un regreso inevitable

Al otro lado del mundo, la realidad de Evren es impactante: se convertirá en una auténtica leyenda de la cirugía en Estados Unidos, dejando a sus colegas atónitos ante su velocidad y talento en el quirófano. Sin embargo, el pasado tocará a su puerta cuando su jefa le presente un desafío médico determinante.

El cirujano deberá realizar tres intervenciones de altísimo riesgo a pacientes de suma importancia. La gran complicación radicará en que, por diversas razones técnicas y logísticas, las cirugías tendrán que llevarse a cabo sí o sí en Turquía, dentro de la Fundación Peran.

“Ya es el momento de cerrar viejas heridas”

Tras un tenso silencio donde sopesará las consecuencias emocionales de volver, Evren mirará fijamente a su superior y aceptará la misión: “Quizá ya sea el momento de cerrar viejas heridas”.

Con esa decisión, el cara a cara entre Bahar y Evren quedará servido y marcará un antes y un después en la historia que cautiva a las noches mendocinas. No te pierdas este decisivo capítulo de Bahar, esta noche en la pantalla de El 9 Televida