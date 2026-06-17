Bahar: Entre el rechazo de Timur a Nevra y el milagro que conmoverá a Uras y Seren

En los impactantes capítulos de este miércoles y jueves en El 9 Televida, la trama llegará a un punto de inflexión. Mientras Timur destruirá las ilusiones de Nevra para enfocarse en recuperar a su exesposa, una emocionante noticia médica cambiará la vida de los flamantes padres.

La pantalla de El 9 Televida se prepara para vivir horas decisivas, repletas de dramatismo y giros inesperados en Bahar, la novela turca que lidera el rating de las noches mendocinas. Entre este miércoles y el jueves, los televidentes serán testigos de cómo el destino de los personajes se dividirá entre el desamor más frío y la felicidad más pura. Todo el análisis, los detalles y los avances de las noches turcas, acá.

El hospital se transformará en el escenario central donde se cruzarán todas las emociones. Por un lado, Nevra acudirá al centro médico con la intención de ver a los bebés y allí se topará inesperadamente con Timur. Este cruce significará el primer encuentro cara a cara entre ambos desde el trágico fallecimiento de Leyla, por lo que la atmósfera se volverá inmediatamente insoportable y cargada de reproches silenciosos.

El desprecio fulminante de Timur y una mudanza drástica

Profundamente dolida por los recientes acontecimientos, Nevra intentará dejar de lado las diferencias y tenderá un puente hacia el hombre al que cobijó y trató como a un hijo durante más de cuatro décadas. Al notar su mirada perdida, le propondrá una tregua asegurando que cualquier error se puede enmendar. Sin embargo, la respuesta de Timur será un puñal directo al corazón de la mujer: “No hablo de ti”, le lanzará en seco.

Las palabras de Timur dejarán a Nevra completamente rota por dentro y con la certeza absoluta de que el pasado ya no tiene valor para él. En ese mismo instante, quedará en evidencia que la única obsesión del médico es Bahar y que estará dispuesto a activar cualquier estrategia para recuperarla. Tras concretar este durísimo desprecio, Timur comunicará una drástica determinación: armará sus valijas y se irá a vivir con Parla.

Lágrimas de felicidad: ¡Uras y Seren se llevarán a los bebés a casa!

Pero no todo será oscuridad en los pasillos del hospital. Luego de jornadas de extrema angustia marcadas por el parto de alto riesgo de Seren y el accidente de Bahar, Uras y Seren recibirán la noticia que tanto esperaban.

Uras caminará por los pasillos al borde del colapso emocional cuando, de repente, su corazón se detendrá al ver a su mujer llorando frente a la incubadora de los mellizos. Temiendo lo peor, se acercará corriendo, pero se encontrará con una sorpresa maravillosa: las lágrimas de Seren serán de pura felicidad. “La doctora ha dicho que podemos llevarlos a casa”, le anunciará ella con el alma en un hilo.

El alivio será inmediato y Uras tampoco podrá contener el llanto. En ese instante, la alegría, el amor y la realización de ser padres borrarán por completo todas las discusiones previas, fundiendo a la pareja en un abrazo eterno y sumamente esperado por la audiencia.

La llegada de Efsun y un festejo familiar

Justo en medio de ese emotivo momento, aparecerá en escena Efsun, la madre de Seren, quien se habrá acercado al hospital originalmente para asistir a la audiencia de Bahar. Al enterarse del alta de sus nietos, la mujer dejará de lado los conflictos jurídicos, decidirá guardar silencio sobre el motivo real de su visita y se unirá al festejo, compartiendo la inmensa alegría de su hija y de su yerno.

Por primera vez en mucho tiempo, la familia tendrá un motivo genuino para celebrar y sonreír en medio de tanta tormenta.

No te pierdas estos capítulos clave que reconfigurarán el futuro de todos los personajes. Viví los momentos más intensos de Bahar este miércoles y jueves en la pantalla de El 9 Televida.