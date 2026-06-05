Bahar, en su peor momento: se escapará sin rumbo, quedará varada en el medio de la nada y totalmente incomunicada

La tensión en el hospital será insoportable y la médica tomará una decisión drástica que la pondrá en peligro. Enterate de todo lo que se viene en la novela turca que te atrapa todas las noches en El 9 Televida.
El drama no dará tregua en los próximos capítulos de Bahar, la superproducción turca que es un éxito absoluto en las noches de El 9 Televida. Después de enfrentar situaciones límite, la protagonista llegará a su punto de quiebre absoluto y tomará una decisión drástica para huir del dolor, sin imaginar que terminará viviendo una verdadera pesadilla en una ruta desierta.
Toda la tensión estallará en el hospital tras una revelación demoledora: Bahar descubrirá que su propio hijo, Aziz Uras, presentó una denuncia formal en su contra. Destrozada por la traición familiar y sintiendo que el mundo se le viene abajo, la médica decidirá subirse a su auto y manejar sin rumbo fijo, buscando escapar de la humillación y de las miradas de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, su plan de fuga saldrá de la peor manera. Todos los avances exclusivos y los videos de las escenas más fuertes ya los podés palpitar en elnueve.com.
Una avería, celular apagado y un peligro inminente
Mientras maneje en plena crisis de llanto total, el auto de Bahar sufrirá un desperfecto mecánico y se detendrá por completo en mitad de la nada. Para colmo de males, la protagonista intentará pedir auxilio, pero su teléfono celular se apagará por falta de batería, dejándola completamente incomunicada y a la buena de Dios en un paraje desolado.
En medio de ese silencio abrumador, la mente de Bahar se convertirá en su propio enemigo. En sus pensamientos resonarán con fuerza las desgarradoras palabras que la fallecida Leyla le dejó en su carta de despedida:
“Vi tu versión más frágil, más perdida y más asustada cuando llegaste a nuestra casa. Cuando sobre tus hombros se acumulaban una a una todas las cargas: tu marido, tus hijos, mi hermano, Nevra… Me fui porque la guerrera que había dentro de ti hacía que me avergonzara”.
El encuentro con un misterioso pastor y una advertencia inquietante
Sola, asustada y caminando por la banquina de una ruta desierta, Bahar divisará a lo lejos a un pastor de la zona y caminará hacia él para implorarle ayuda. El hombre, que se presentará como Ismet, le confirmará que por ese lugar no pasa ningún tipo de vehículo de asistencia, pero le dará una alternativa para sobrevivir a la noche.
Ismet le indicará un sendero a pie para llegar hasta un hostal cercano, propiedad de una conocida suya llamada Ayla, donde la médica podrá refugiarse. Sin embargo, antes de despedirse, el pastor le dejará una advertencia que le helará la sangre a la protagonista: “Asegurá bien el auto, porque por acá no pasa nadie… salvo las alimañas”.
Con el miedo en el cuerpo y sintiendo que esa carretera solitaria refleja perfectamente el abandono que sufre por parte de su familia, Bahar empezará a caminar a oscuras hacia el hostal. ¿Logrará ponerse a salvo? ¿Quién saldrá a buscarla cuando noten su ausencia? No te muevas de la pantalla de El 9 Televida para vivir estos capítulos cruciales.