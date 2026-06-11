Bahar despertará del coma y abrirá su corazón con una dolorosa confesión

En el episodio de este jueves de la novela éxito de El 9 Televida, la médica logrará reaccionar tras el terrible accidente y su posterior cirugía a contrarreloj. Sin embargo, el alivio vendrá acompañado de una profunda tristeza por la traición familiar.

La tensión y la angustia que mantienen en vilo a los fanáticos de Bahar darán paso a un momento sumamente esperado, aunque cargado de una fuerte dosis de drama. En el episodio de este jueves de la exitosa producción turca por la pantalla de El 9 Televida, la querida protagonista logrará despertar del coma tras haber estado al borde de la muerte por el brutal accidente de tránsito.

Luego de una intervención quirúrgica extrema y desesperada en la que sus seres queridos jugarán el todo por el todo, Bahar abrirá los ojos en la habitación del hospital. En ese instante crucial de alivio, la médica estará rodeada por el contundente apoyo y los cuidados de Evren y Umay, quienes no se despegarán de su lado esperando el milagro de su recuperación.

Efectos de la anestesia y una sonrisa en medio de la angustia

El regreso a la conciencia de Bahar dejará algunas escenas llamativas. Apenas abra los ojos, y como consecuencia directa de los fuertes efectos de la anestesia, la protagonista experimentará divertidas alucinaciones. En un momento descontracturado, creerá que se encuentra participando en un concurso de belleza y comenzará a agradecerle al público por el apoyo recibido.

Aunque la situación generará la risa inevitable de Umay —quien recordará con humor que a su abuela Gülçiçek le ocurrió lo mismo—, el doctor Evren intervendrá rápidamente para explicar que se tratará de una reacción completamente normal y temporal del organismo tras una cirugía tan compleja.

La desgarradora confesión: “Me duele el corazón”

Sin embargo, la atmósfera cambiará por completo cuando el cirujano le pregunte cómo se siente realmente. En ese instante, la lucidez regresará a Bahar y dejará en evidencia que, a pesar de haber estado inconsciente, el dolor por los conflictos familiares sigue completamente intacto en su interior. Sin filtros, confesará la profunda herida que le causó la drástica actitud de su propio hijo: “Siento que mi hijo me haya denunciado. Me quiere mucho, pero… me duele el corazón”, expresará la médica con total angustia, demostrando que la traición judicial de Uras la afectará más que sus propias heridas físicas.

Ante semejante vulnerabilidad, Evren y Umay decidirán protegerla y optarán por no presionarla con más preguntas. Además, le ocultarán un secreto clave: no le revelarán, por el momento, que el mismísimo Uras formó parte de la compleja operación que le salvó la vida junto a Timur en el quirófano.

El camino de la recuperación física y emocional de Bahar recién estará comenzando y promete desatar nuevos enfrentamientos familiares. ¿Logrará perdonar a su hijo cuando descubra toda la verdad? No te pierdas los impactantes giros de esta historia y seguí cada uno de los capítulos en la pantalla de El 9 Televida.