Bahar cumple su sueño: entre el tierno gesto con su madre y un ultimátum que pone en riesgo su carrera

La protagonista de la novela que conquista las noches de El 9 Televida vivió un momento de pura emoción al cobrar su primer sueldo. Sin embargo, un error en el hospital la enfrenta a la peor amenaza de su mentor.

El camino de Bahar hacia su realización profesional no deja de emocionar a los mendocinos en la pantalla de El 9 Televida. Tras años de postergar su vocación para dedicarse a su familia, la protagonista finalmente pudo disfrutar de los frutos de su esfuerzo como médica residente. Con su primer sueldo en mano, no dudó en correr a casa de su madre, Gülçiçek, para sorprenderla con regalos que simbolizan mucho más que un gasto material.

El encuentro fue pura nostalgia. Entre los obsequios, el más significativo fueron las bolsas de pistachos, el dulce favorito que compartían cuando Bahar era pequeña. “Te mereces todo. Quiero que ahora empieces a disfrutar de la vida sin tener que trabajar tanto”, le dijo una Bahar conmovida a su madre, reconociendo los años de cuidado hacia ella y hacia sus nietos, Umay y Aziz. Fue un abrazo que selló años de sacrificios compartidos.

Sin embargo, en el mundo de Bahar, la calma es solo el preludio de la tormenta. Mientras en lo personal saborea el éxito, en el hospital la situación se volvió crítica. Un error que fue calificado como “imperdonable” por las autoridades médicas ha puesto a la protagonista en la cuerda floja.

Reja, su mentor y jefe, no tuvo piedad y le lanzó un ultimátum devastador: “Tu carrera pende de un hilo”. Este llamado de atención pone en duda la continuidad de Bahar en el programa de residencia, justo cuando finalmente sentía que había recuperado su identidad como médica. ¿Podrá superar este obstáculo o su sueño se terminará antes de empezar? Todo se definirá en los próximos capítulos de la novela turca de tus noches, Bahar, por la pantalla de El 9 Televida.