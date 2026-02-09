Bahar al límite entre la humillación de Rengin y los secretos familiares

La protagonista enfrenta su peor momento en el hospital tras un error que su enemiga no piensa perdonar. Mientras tanto, Aziz Uras encuentra refugio en Evren ante la crisis que atraviesa con Seren por proteger la verdadera identidad de su madre.

El drama médico y personal de Bahar mantiene en vilo a los seguidores de El 9 Televida. En los últimos episodios, la tensión en el hospital alcanzó un punto de ebullición cuando una paciente bajo custodia logró escapar en un descuido. Esta situación fue el escenario perfecto para que Rengin, consumida por el odio y el deseo de ver a su rival fuera de la institución, lanzara un ataque despiadado. Sin piedad, la médica tildó de incompetente a Bahar frente a sus colegas, amenazándola con convocar a la junta directiva para concretar su expulsión definitiva.

“Asume que no aportas nada”, fueron las palabras que dejaron a la protagonista sumida en un profundo shock.

Mientras Bahar lucha por sostener su sueño profesional, su hijo, Aziz Uras, atraviesa su propia tormenta emocional. El joven se encuentra atrapado en una red de mentiras para proteger a su madre, lo que ha dinamitado su relación con Seren. Ante la incomprensión de su pareja, quien desconoce el vínculo biológico entre ellos, el joven médico decidió abrir su corazón con el doctor Evren. En una charla reveladora, el hijo de Timur confesó sus miedos y frustraciones, consolidando a Evren como esa figura paterna que tanto le hace falta.

El consejo del doctor Evren fue claro: el control de la ira es la clave para alcanzar la madurez. Este acercamiento no es casual, ya que Aziz Uras admira profundamente la forma en que el cirujano trata a Bahar, marcando una distancia abismal con el comportamiento de su propio padre. Entre pasillos de hospital y secretos que queman, el destino de la familia pende de un hilo.

En ese momento, el mundo de Bahar se ha desmoronado. “¿No la ha visto nadie largarse?”, le ha gritado al policía, que en ese instante se ha descuidado.

