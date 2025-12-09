Ayyy qué nervios: la decisión más difícil de Kumru, o le sigue el juego al padre o se delata delante del que le gusta

Kumru le hizo creer a Selim que era una chica sin privilegios, pero ahora está a punto de quedar expuesta como lo que es, la hija de Doğan Yildirim. Mirá lo que pasará en Pasión Prohibida.

Kumru flasheó fuerte con el médico que la atendió luego de que la atropellara un auto y se inventó toda una historia de que era una mujer de bajos recursos para así conquistar a Selim. Pero ahora todo eso pende de un hilo. Mirá lo que le va a pasar a la hija mayor de Doğan en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La hija de Doğan se ha dado cuenta de que siente algo más por el médico y no quiere estropearlo ahora, así que tiene que seguir con su mentira de que es una persona sin recursos llamada Ezgi.

Al empresario le invitan a un evento contra el cáncer en el que él dará un discurso por ser uno de los mayores inversores y pide a Ender y a Kumru que le acompañen para ir en familia.

La joven Yildirim se pone uno de sus mejores vestidos para asistir con su padre y Ender al evento. Todo iba de maravilla hasta que Doğan comenzó a dar el discurso y está a punto de pedir que su hija suba al escenario en muestra de agradecimiento.

Lo que Kumru no imaginaba es que al girarse y mirar a la gente que había a su alrededor, Selim iba a estar allí sentado. La joven no puede creerlo y tiene que tomar una decisión en menos de diez segundos: Dejar a su padre esperando en el escenario o subir y que Selim descubra toda la verdad sobre ella.

Para saber qué resuelve la joven mujer, no te pierdas el próximo episodio de Pasión Prohibida en El 9 Televida.