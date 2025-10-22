¡Ayyy no! Asuman y Emir pierden a Halit Can en Pasión Prohibida

La madre y el amigo de Yildiz pierden de vista al pequeño mientras juega y cuando no aparece se arma tremendo bardo. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Asuman y Emir se vuelven entrañables en Pasión Prohibida. Recordemos que juntos visitaron a una curandera para hacer que Yildiz se embarace de Doğan, y así su matrimonio durara para siempre; pero ahora los reúne la desgracia porque pierden a Halit Can. Mirá algo de lo que va a suceder en los próximos episodios de la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Asuman y Emir se han acabado haciendo compañeros de batalla y buenos amigos al compartir tanto tiempo con Yildiz. De hecho, la madre de la joven Yilmaz recurre a él para que lo ayude en todas las locuras que se le vienen a la mente e, inevitablemente, lo mete en algunos problemas.

Con todo el lío que tienen montado en casa, Asuman y Emir llevan al pequeño Halit Can al parque. Mientras comentan las últimas novedades de su vida, la madre de Yildiz se tuerce un tobillo y se cae al suelo. Emir le ayuda a levantarse y cuando miran a su alrededor… el pequeño Halit Can ya no está.

Emir comienza a buscar a Halit Can por todo el parque y a llamar por él desesperadamente. Asuman se altera al no encontrar a su nieto y los dos comienzan una intensa búsqueda. ¿A dónde se metió el pequeño?

La novela turca de las tardes de El 9 Televida que salió de Turquía en 2022 con el nombre de Yasak Elma empieza a transitar momentos definitivos que marcarán el rumbo final de la serie. No te pierdas cómo se resuelve este evento con el pequeño Halit Can y sobre todo lo que sucederá con Yildiz, Çağatay, Ender y Doğan.