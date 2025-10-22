¡Ayyy no! Asuman y Emir pierden a Halit Can en Pasión Prohibida

Pasión Prohibida

La madre y el amigo de Yildiz pierden de vista al pequeño mientras juega y cuando no aparece se arma tremendo bardo. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Macarena Gonzalez

Asuman y Emir se vuelven entrañables en Pasión Prohibida. Recordemos que juntos visitaron a una curandera para hacer que Yildiz se embarace de Doğan, y así su matrimonio durara para siempre; pero ahora los reúne la desgracia porque pierden a Halit Can. Mirá algo de lo que va a suceder en los próximos episodios de la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Asuman Emir se han acabado haciendo compañeros de batalla y buenos amigos al compartir tanto tiempo con Yildiz. De hecho, la madre de la joven Yilmaz recurre a él para que lo ayude en todas las locuras que se le vienen a la mente e, inevitablemente, lo mete en algunos problemas.

Con todo el lío que tienen montado en casa, Asuman Emir llevan al pequeño Halit Can al parque. Mientras comentan las últimas novedades de su vida, la madre de Yildiz se tuerce un tobillo y se cae al suelo. Emir le ayuda a levantarse y cuando miran a su alrededor… el pequeño Halit Can ya no está.

Emir comienza a buscar a Halit Can por todo el parque y a llamar por él desesperadamente. Asuman se altera al no encontrar a su nieto y los dos comienzan una intensa búsqueda. ¿A dónde se metió el pequeño?

La novela turca de las tardes de El 9 Televida que salió de Turquía en 2022 con el nombre de Yasak Elma empieza a transitar momentos definitivos que marcarán el rumbo final de la serie. No te pierdas cómo se resuelve este evento con el pequeño Halit Can y sobre todo lo que sucederá con Yildiz, Çağatay, Ender y Doğan.

 

