Ataque en París: un hombre apuñaló a tres mujeres en plena calle y fue reducido por un policía de franco

El violento episodio ocurrió en las inmediaciones de la Puerta de Clichy. El agresor utilizó dos cuchillos de cocina. Dos de las víctimas permanecen en estado grave y el detenido dio explicaciones incoherentes tras ser arrestado.

Un violento y dramático episodio conmocionó a la capital francesa este lunes. Un hombre armado con dos cuchillos de cocina apuñaló a tres mujeres en plena vía pública en el distrito XVII de París, al noreste de la ciudad. El agresor fue neutralizado y detenido de inmediato gracias al rápido accionar de un policía que se encontraba fuera de servicio.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, brindó precisiones sobre el ataque durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y confirmó que, afortunadamente, ninguna de las víctimas se encuentra en peligro de muerte, aunque el cuadro de salud de dos de ellas requiere extrema atención.

Dos de las víctimas, en “urgencia absoluta”

Las mujeres atacadas tienen 19, 24 y 36 años. Según detalló el funcionario francés, las dos víctimas más jóvenes sufrieron las heridas de mayor gravedad: una de ellas fue apuñalada en la espalda y la otra en el abdomen, por lo que ambas permanecen en estado de “urgencia absoluta”.

El ataque se registró alrededor de las 11:30 hora local (9:30 GMT) en las inmediaciones de la Puerta de Clichy. Tras herir a las transeúntes, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero la intervención de un agente de policía que transitaba de franco por la zona permitió reducirlo en el acto y entregarlo a las patrullas policiales.

Explicaciones incoherentes e investigación sobre el móvil

Respecto a la identidad y las motivaciones del agresor, las autoridades de Francia mantienen máxima cautela. El individuo no llevaba documentos de identidad al momento de su aprehensión y brindó un nombre que actualmente está siendo verificado por los peritos intervinientes.

El ministro Núñez rindió un especial homenaje al agente de franco que logró desarmar al atacante y adelantó que las primeras declaraciones del detenido ante las fuerzas de seguridad resultaron “totalmente incoherentes”.

“Serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso”, enfatizó el ministro, pidiendo prudencia a los medios a la hora de calificar el ataque mientras la justicia recopila pruebas e investiga si se trató de un acto de inseguridad o una agresión motivada por otros factores.