Aslan y Devin, entre el amor y la desconfianza: la relación entra en zona de riesgo en Aile, lazos de pasión

Amor, poder, traiciones y heridas del pasado se entrecruzan en los nuevos episodios de Aile, lazos de pasión, donde el vínculo entre Aslan y Devin queda al borde del abismo. Mirá lo que se viene en la novela turca que reemplazará a Yalı Çapkını en El 9 Televida.

La historia de Aslan y Devin que se llama “Aile, lazos de pasión” se intensifica con confesiones públicas, crisis familiares y decisiones que pueden cambiarlo todo. Entre propuestas de matrimonio, acuerdos prenupciales y secretos que salen a la luz, la pareja enfrenta su prueba más difícil en la novela turca que se emite por las noches en El 9 Televida.

Los últimos episodios de Aile, lazos de pasión, profundizan en la compleja relación entre Aslan y Devin, una pareja marcada por gestos románticos, pero también por decisiones que amenazan con separarlos para siempre. Todo comienza con una escena que deja huella: Aslan irrumpe en una tensa cena familiar para declarar su amor por Devin frente a todos, silenciando discusiones y enfrentamientos con un solo golpe sobre la mesa. Su confesión conmueve, pero también deja en claro que nada será simple a partir de ahora.

Poco después, una emergencia inesperada termina de consolidar el lazo entre ambos. La desaparición de Seher, la abuela de Aslan, moviliza a toda la familia, y es Devin quien logra encontrarla, demostrando una sensibilidad que la acerca aún más al mundo emocional del joven. Ese momento marca un antes y un después: ella ya no es solo su pareja, sino alguien capaz de comprender a su familia y sus heridas.

Sin embargo, la calma dura poco. Tras una inesperada propuesta de matrimonio, Aslan y Devin deciden darse tiempo para conocerse mejor, pero una crisis en la granja y un incidente nocturno sacan a la luz los costados más oscuros de ambos. Aunque estos episodios los llevan a cuestionar su relación, ninguno logra alejarse del otro.

El conflicto escala cuando Aslan descubre que Ati cerró un acuerdo con İbo para un proyecto documental. La traición lo lleva a romper vínculos y desatar una guerra silenciosa. En paralelo, la manipulación de Hülya empuja a Devin a recibir en su clínica una visita inesperada: Cihan, quien necesita ayuda psicológica. Este encuentro coloca a Devin ante una decisión que puede cambiar su vida.

Como si fuera poco, Hülya redacta un acuerdo prenupcial para proteger a su familia, enfrentándose directamente con Aslan. El documento, que hiere los valores de Devin, amenaza con destruir todo lo que construyeron juntos.

Aile, lazos de pasión se emite por las noches en El 9 Televida y promete capítulos cada vez más intensos, donde el amor y el poder se disputan el destino de sus protagonistas.