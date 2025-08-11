Así se vivió la última jornada de “batallas” con dos mendocinos en La Voz Argentina

Dos mendocinos compitieron en las últimas batallas de sus equipos este domingo en La Voz Argentina; uno logró avanzar a los knockouts mientras que la representante del team Miranda! quedó afuera. Mirá cómo se vivió el último domingo de batallas en El 9 Televida.

Finalizó la etapa de las batallas en La Voz Argentina. Este domingo El 9 Televida emitió las últimas etapas en donde dos participantes del mimos team “competían” por pasar a los knockouts y allí aparecieron los últimos 2 mendocinos que quedaban: Ambrosio Cantú, del equipo de Lali y Emiliana Ilardo, del team Miranda!. Uno logró avanzar mientras que la otra debió decir adiós. Mirá.

El primero de los mendocinos en aparecer en pantalla fue Ambrosio Cantú del Team Lali, junto a su compañera de batalla, Paz Velásquez. Ambos interpretaron un mashup de Flowers de Miley Cyrus y When I was your man de Bruno Mars. Y luego de una fuerte devolución de parte de la cantante de Fanático, la balanza se inclinó a favor del mendocino.

“Siento que estás enfocado en el afuera. Tenés que trabajar dentro tuyo”, le dijo Lali a Ambrosio en su vuelta luego de la performance marcando el voto de confianza y lo que espera del artista para las próximas presentaciones.

Luego, llegó el turno de Emiliana Ilardo quien formó parte del equipo de Miranda!. A la mendocina le tocó cantar junto a Tiziana Minotti una canción de Olivia Dean llamada Dive.

En esta ocasión, lamentablemente, el duo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas se inclinó por la chica de Garín y no por la oriunda de Guaymallén diciendo que, “como Tiziana había tomado el rol de lider, de manera insconciente y natural, se llevó como más protagonismo” y por eso le recomendaron a la mendocina que siga trabajando en adueñarse del escenario.

Este lunes 11 de agosto comienzan los Knockouts, no te los pierdas, al término de Yali Çapkini en El 9 Televida y seguí apoyando a los mendocinos que siguen en carrera rumbo a la final de La Voz Argentina.