Así se vivió el casamiento de Brian y Luciana en Gran Hermano

Brian cumplió su promesa y se casó con Luciana. Todo sucedió dentro de la casa de Gran Hermano este jueves y así se vivió en la pantalla de Canal 9 Televida.

Este jueves no fue una gala más en Gran Hermano. Finalmente, Brian, quien supo ser parte del reality de Canal 9 Televida, se casó dentro de la casa más famosa del país, convirtiendo todo en un momento muy especial, emotivo y en donde la competencia quedó a un lado. Mirá cómo se vivió.

Brian Alberto, y su pareja de toda la vida y madre de sus hijos, Luciana Monge, se casaron este jueves en Gran Hermano, compartiendo este momento con los habitantes del reality y convirtiendo todo en un emotivo momento.

Quién dio el paso inicial para que todo esto fuera una realidad fue la propia novia. Luciana había entrado previamente a la casa por el “Congelados” en el que justamente le propuso casamiento a su novio, que reaccionó a los gritos de la emoción que le generó, lo que le trajo como consecuencia una sanción que lo terminó dejando afuera de la casa.

A pesar de su salida, la producción organizó una boda simbólica dentro de la casa. La pareja volvió a ingresar al juego y lo hizo acompañada por sus tres hijos: Bayron, Loana y Eliseo, que participaron del evento. Los niños llevaron los anillos y esparcieron pétalos de rosas por los ambientes de la casa.

Mientras el casamiento se terminaba de preparar para comenzar, Santiago del Moro invitó a los diez habitantes al SUM para que pudieran ver todo lo que sucedía en los alrededores de Gran Hermano. El objetivo de esto fue evitar que los jugadores activos tuvieran contacto con el exterior, manteniendo así la dinámica del aislamiento.

Quienes asistieron como invitados al casamiento en el Ariel Ansaldo ofició de oficial de ceremonia, fueron: Catalina Gorostidi, Gabriela Gianatassio, Keila Sosa, Carlos Tocco, Candela Campos, Sofía “Sopa” Buscio, Sebastián Bello, Marcelo Carro, Saif Yousef, Ezequiel “Bonjo” Ois, Lorenzo de Zuani, Renato Rossini, Luca Figurelli y Delfina De Lellis.

Al respecto de las figuras faltantes, Yanina Latorre fue quien dio detalles diciendo que no ingresaron porque serán parte de un movimiento estratégico en el juego. Según reveló la panelista: “La semana que viene entran, sin jugar, varios ex a la casa. No esperen a Chiara y Luciana hoy. Entran la semana que viene”, escribió en su cuenta de X. “Parece que también entran la semana que viene Nano, Jenni y Martina”, añadió la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Nada de esto fue impedimento para que Brian y Luciana junto a sus tres hijos como testigo, vivieran un momento emotivo, especial e inolvidable de pleno amor.

No te pierdas en la gala de los exs de este viernes todo el análisis del juego de esta semana y qué impacto podría tener este evento en los últimos participantes de la casa más famosa del país. Todo, esta noche en Canal 9 Televida al término de Yali Çapkini.