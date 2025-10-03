Así se prepara Afra Saraçoğlu, la protagonista de Amor a Cualquier Precio para la Semana de la Moda de París

Como invitada de lujo de una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda, la actriz turca ya está en París preparándose para el desfile del sábado. Acá te damos todos los detalles.

El nombre de Afra Saraçoğlu alcanzó fama global junto con la serie que protagonizó, Yalı Çapkını, que El 9 Televida emite en las noches bajo el nombre de Amor a Cualquier Precio. La serie y su romance con su compañero de escenas, Mert Ramazan Demir, escalaron a ambos artistas y a la producción turca a todos los rincones del planeta.

Así, hoy, por ejemplo, la joven actriz de 27 años está en París como invitada de una de las marcas de moda más grandes para asistir como su invitada especial a su desfile que se realizará este sábado. Cómo se prepara Afra para este evento mundial, acá te lo contamos.

La novedad sobre la presencia de la actriz que todas las noches hace de Seyran en Amor a Cualquier Precio llegó a los medios turcos, y de allí al mundo entero, este miércoles. Y este viernes con una historia Saraçoğlu corroboró que ya iba en viaje hasta la capital de Francia. Y ataviada para lo que se venía. Ya que se mostró con una mascarilla que le cubría todo el rostro y sus clásicos airpods a través de los cuales, y por lo que la misma chica puso escrito allí, iba escuchando la música de la banda de música psicodélica de origen australiano, Tame Impala.

En la segunda imagen se lee una nota de agradecimiento de la marca – Balenciaga – y del nuevo diseñador a cargo de la marca Pierpaolo Piccioli. El artista fue nombrado como el nuevo Director Creativo de la marca en julio de este año.

Pierpaolo Piccioli, diseñador consumado y respetado, y maestro de la Alta Costura, aportará su visión creativa única y su amplia experiencia a Balenciaga, aprovechando las fortalezas y el éxito alcanzados por la marca durante la última década bajo la dirección creativa de Demna, y en continuidad con el legado de Cristóbal Balenciaga y de la histórica Casa parisina.

La cita para que Afra asista al desfile principal en donde se dará a conocer la colección de verano 2026, época que comienza en el hemisferio norte en junio del año que viene. La cita es este sábado y la marca transmitirá todo en sus redes sociales. Accediendo a sus perfiles o a su web, te podés anotar para verlo en vivo y en directo.

