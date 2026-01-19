Así saludó Wanda Nara a su hija Francesca en su cumpleaños: “Siempre juntitas”

La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes un breve homenaje a la primera hija que tuvo con Mauro Icardi.
“Felices 11. Amor de mi vida, solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo”, escribió Wanda para saludar a la pequeña en sus redes sociales. Y luego agregó en el mismo sentido: “Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami”.
Esto fue lo que la conductora de MasterChef Celebrity compartió con sus seguidores: un conmovedor mensaje dedicado a su hija Francesca en su natalicio.
La pequeña cumplió 11 años este 19 de enero y su madre quiso recordarlo en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, Mauro Icardi, padre de la menor, todavía no se expresó públicamente al respecto.
Las emotivas palabras están acompañadas por una foto de Francesca de espaldas poniendo una de las 11 velitas en su torta de cumpleaños.
Se sabe que a esta primera celebración puertas adentro y en el entorno íntimo se le sumará otro festejo más abierto con sus amigas planificado por su mamá y en el que seguramente no faltará nada.
El año pasado, Wanda también le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram a su hija, recordando el día en que nació en Milán.
“Mi mejor amiga, mi alma gemela, mi mini yo”, escribió en 2025. Y agregó: “Por vos doy mi vida y dedicaré cada día para verte feliz”.
Todo indica que decidió bajar el nivel de enfrentamiento con su exmarido, Mauro Icardi, y priorizar sus actividades profesionales y familiares.
Además de compartir fotos de su participación en el rol de conductora de MasterChef Celebrity, también comparte fotos familiares.
Horas antes de la publicación dedicada a Francesca, Wanda subió una postal veraniega con Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi López.