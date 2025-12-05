Así fue el show del Gran Sorteo de la Copa del Mundo que se vio por El 9 Televida

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People, así se vivieron las performances de los artistas que engalanaron el sorteo del próximo mundial de fútbol de la FIFA.

Este viernes la pantalla de El 9 Televida se encendió con uno de los eventos deportivos más esperados del año: el sorteo del Mundial de Estados Unidos 2026. Desde las 14, hora argentina, la expectativa se trasladó directamente al Kennedy Center de Washington D. C., donde se realizó una ceremonia deslumbrante que mantuvo en vilo al mundo del fútbol.

La apertura fue pura emoción: el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli irrumpió en escena con un elegante traje de pana azul y, acompañado por una orquesta en vivo, interpretó “Nessun Dorma”, el célebre aria de Turandot de Giacomo Puccini. Su voz, imponente y conmovedora, le dio a la gala un inicio memorable que los televidentes de El 9 Televida pudieron disfrutar en primera fila, anticipando una jornada histórica para el deporte mundial.

El célebre artista italiano —que hace poco deslumbró al público argentino en su visita al país— volvió a emocionar, esta vez ante los ojos de quienes siguieron la transmisión por El 9 Televida. Con su voz inconfundible y una presencia escénica que impone respeto, interpretó uno de esos clásicos eternos que erizan la piel. La combinación de solemnidad, elegancia y emoción marcó los primeros minutos de la ceremonia, dejando a más de uno con los ojos brillosos.

Tras el mensaje inaugural de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la atmósfera del evento —que pudo seguirse en Mendoza a través de El 9 Televida— dio un giro total. Robbie Williams y Nicole Scherzinger irrumpieron en escena para cantar “Desire”, presentado como el himno oficial de la FIFA. Mientras la energía en el auditorio crecía, las pantallas mostraban postales de fanáticos de todo el mundo celebrando a sus selecciones, aportando color y espíritu internacional a una ceremonia que combinó emoción, espectáculo y expectativa global.

Más adelante, Lauryn Hill tomó el escenario junto a su banda para interpretar su emblemático “Doo Wop (That Thing)”, en un segmento que también se vivió en vivo por El 9 Televida. La sorpresa llegó cuando se sumaron sus hijos, Zion y Joshua Omaru “YG” Marley, generando uno de los momentos más vibrantes de la tarde. Su presentación, la más extensa de toda la jornada dedicada al fútbol, dejó al público encendido y preparó el terreno para lo que todos estaban esperando: conocer la conformación final de los grupos del Mundial 2026.