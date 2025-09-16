Así fue el Segundo Round de La Voz Argentina para el Team Miranda!

El talent show de las noches de El 9 Televida dio inicio a la segunda tanda de los Rounds con el equipo Miranda! Mirá quién quedó afuera de La Voz Argentina.

Este lunes fue el turno de Ale Sergi y Juliana Gattas para romper el hielo de la segunda ronda de Rounds eliminatorios en La Voz Argentina. Con Nicki Nicole reemplazando a Lali y un clima que se acerca cada vez más a lo que se vivirá en la final, así se vivió todo en la pantalla de El 9 Televida.

Este lunes fue el turno de salir a escena de los siete integrantes que quedaban como parte del Team Miranda!: Aimel Sali, Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez.

En un momento, y por primera vez, el dúo de Pop no logró ponerse de acuerdo, por lo que el co-coach, Pablo Tamagnini, debió intervenir para desempatar.

Después de ese momento de indecisión, el dúo eligió a Joaquín, quien interpretó Cuarto menguante, de Raly Barrionuevo. Más tarde, Eugenia fue confirmada como otra de las seleccionadas tras su versión de Inolvidable, de Laura Pausini. También fue salvado Pablo, quien emocionó con su interpretación de Señora de las 4 décadas, de Ricardo Arjona.

Luego de ese momento fue el turno de Nico Occhiato de dar a conocer el resultado de la votación del resto del jurado de La Voz Argentina. En esta instancia, Emiliano y Sofía fueron los beneficiados.

Y cuando solo quedaban Aimel y Thomas, el conductor reveló que: “Es una decisión fuertísima la de esta noche. Quién sigue en el Team Miranda por votación de los coaches y co-coaches es Thomas”.

No te pierdas, este martes, qué otro equipo presenta a sus participantes para el segundo round y quién abandona La Voz Argentina. Al término de Yali Çapkini en El 9 Televida.