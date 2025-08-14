Así fue el gran desafío del mendocino Pablo Galve en los Knockouts de La Voz Argentina

Pablo Galve, el mendocino del team Luck Ra se presentó en los Knockouts con el enorme desafío de interpretar el clásico de su propio coach, La Morocha. Mirá lo que pasó en El 9 Televida.

Este miércoles Pablo Galve, el único mendocino del Team Luck Ra tuvo el gran desafío de cantar el clásico La Morocha frente a su coach y autor. Mirá cómo fue su performance y las devoluciones que recibió en La Voz Argentina, el programa que la rompe en las noches de El 9 Televida.

No fue un dato menor que Pablo Galve, el único mendocino que quedaba en el equipo de Luck Ra, debió enfrentar la considerable tarea cantar uno de los temas que consagró al cordobés en la escena musical argentina. Con la intención de hacerlo un poco diferente, según lo que luego le dijeron los demás jurados “se fue de tempo”, pero La Sole y El Chaqueño Palavecino destacaron el hecho de que, el mendocino intentó ponerle su sello y así despegarse de lo que estamos acostumbrados a escuchar.

Incluso le alabaron la coreo y cómo bailó meneando en la parte que luego Luck Ra cantó utilizando un títere que una tia le hizo y que aprovechó para mostrar en el programa.

Lali, el equipo Miranda y todos los jurados resaltaron la actitud de Pablo y le aconsejaron que más allá del resultado de este knockout siguiera cantando estos ritmos porque le sentaban muy bien.

Luego de que el cordobés se inclinara en favor de Jacqueline Medina, Pablo aprovechó el momento de exposición para hablar de la importancia de concientizar sobre los trasplantes de órganos. Cabe recordar que, Pablo recibió un riñón de su mamá cuando tenía 18 años lo que le permitió seguir viviendo luego de pasar años de diálisis y problemas renales que le cambiaron la vida por completo y para siempre.

Habrá qué ver qué sucede con el último mendocino en carrera en La Voz Argentina. Para ello no te pierdas ningún programa del talent show que todas las noches de domingo a viernes emite El 9 Televida.