Así empezó todo: conocé el pasado oculto de Bahar y Timur

La nueva apuesta de las noches de El 9 Televida revela el origen de su pareja protagónica. Un embarazo inesperado y una decisión por “compromiso” marcaron el destino de Bahar hace 20 años.

El estreno de Bahar, la serie que llegó a las 22:15 para ocupar el lugar dejado por el éxito de Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını) en El 9 Televida, ya es el tema de conversación en Mendoza. Pero para entender el presente de esta médica que busca su renacer, es necesario viajar al pasado y descubrir cómo se gestó su matrimonio con el frío y calculador Timur.

La historia de amor, que para muchos parecía de cuento, tuvo un inicio mucho más mundano y carente de romanticismo. Todo comenzó cuando un joven Timur acababa de romper su tormentosa relación con Rengin, quien decidió marcharse a Estados Unidos. Despechado y buscando consuelo en el alcohol, Timur se cruzó en un bar universitario con Bahar. Aunque eran compañeros de carrera, él nunca había reparado en ella hasta esa noche en la que las copas de más y una pasión momentánea cambiaron sus vidas para siempre.

Apenas unos meses después, llegó la noticia que sellaría su destino: Bahar estaba embarazada de su primer hijo, Aziz. Lejos de ser un acto de amor puro, Timur decidió asumir la responsabilidad y proponer matrimonio solo por una cuestión de deber social y familiar, sin estar realmente enamorado de ella.

Mientras Bahar se entregaba por completo al hogar, renunciando a su brillante futuro en la medicina para criar a sus hijos y cuidar a su familia política, Timur pudo cumplir su sueño de convertirse en un cirujano de renombre. Hoy, dos décadas después, ese pacto de silencio y sacrificio comienza a resquebrajarse en la pantalla de Canal 9 Televida, mostrando que las bases de este matrimonio siempre fueron tan frágiles como la falta de amor que los unió.

Ahora que Bahar ha despertado de ese letargo y que busca cumplir su postergado sueño, el primero que se opondrá será su propio marido. ¿Nos sorprende? Para nada, pero lo que él no sabe es que nada ni nadie detendrá a Bahar. Mirá cómo empieza a escribirse esta apasionante historia de superación en la pantalla de El 9 Televida.