Así compartió en sus redes la conductora de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani, la noticia más importante de su vida

Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot obtuvieron la adopción plena de su hijo Tati y con este tierno posteo lo comunicaron.

En las últimas horas se confirmó la sentencia de adopción plena de Tati, el niño que cría junto a su pareja, Sebastián Nebot, consolidando legalmente el vínculo familiar que vienen construyendo desde hace tiempo. “Un día, junto a Sebastián, tomamos la decisión de inscribirnos en un registro de adopción. El tiempo comenzó a pasar, a veces con una lentitud que parecía infinita, entre reuniones, entrevistas con psicólogos y visitas de asistentes sociales a nuestro hogar. Cada etapa requería atravesarla con la mayor entereza posible, siempre con la esperanza de que, si todo salía bien, esa personita que esperábamos llegaría a formar parte de nuestra familia”, comenzó relatando en el emotivo posteo en donde confirmó la novedad.

Acto seguido continuó su historia. “Finalmente, llegó el momento en que nos presentaron a Tati. Recuerdo poco de ese primer encuentro; Sebastián lo tiene mucho más presente, pero yo apenas retengo detalles, ni siquiera que Tati llevaba tiradores ese día. Nos sentamos a jugar, compartimos risas y, poco después, empezaron a llegar videos en los que Tati nos llamaba ‘mamá, papá, mamá, papá’. Era una reacción natural, nacida de la necesidad de recibir amor y cuidado”, relató conmovida la conductora de La Peña de Morfi.

Así, con la resolución judicial ya firme, el niño llevará el apellido de Sebastián Nebot y contará con todos los derechos y garantías legales como hijo del matrimonio. De esta manera, se cierra una etapa marcada por evaluaciones, informes y trámites judiciales, y se abre una nueva instancia como familia legalmente constituida.

Cabe recordar que por las denuncias que Viviana Canosa levantó en contra de Lizy Tagliani la adopción de Tati se puso en duda, pero finalmente nada logró romper a esta familia que ya esstaba consolidada de hecho y ahora lo está desde lo legal.

“Ayer, finalmente, subimos las escaleras del juzgado y nos recibió un cartel enorme: “Felicitaciones familia Nebot”. En ese instante, sentí que todo el camino había valido la pena. Comprendí que la familia es mucho más que un embarazo o la unión de un hombre y una mujer; es la capacidad de transformar la vida de alguien. Y, a la vez, ese alguien, con solo cinco años, transformó la mía. Así, con Sebastián y Tati, celebramos el inicio de una nueva etapa, convencidos de que la familia se construye desde el amor y la entrega mutua”, finalizó conmovida.