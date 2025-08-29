Así cierra agosto en La Peña de Morfi

Agosto se despide a lo grande en la casa de la música con una tarde llena de energía. Estos son los invitados de Lizy Tagliani y Diego Leuco en el clásico de los mediodías de domingo en El 9 Televida.

Este domingo 31 de agosto, La peña de Morfi recibirá a un elenco de lujo para una jornada de música y entretenimiento. La emisión promete ser una verdadera fiesta, con la participación de artistas consagrados y nuevas figuras que se han robado el corazón del público. Así el clásico de los domingos que El 9 Televida emite hace más de 9 años promete ser la compañía perfecto para el fin de semana.

El joven Tiago PZK, con su estilo único, se encargará de ponerle ritmo a la tarde, mientras que Benja Amadeo deleitará al público con su increíble voz.

Para un cierre inolvidable, Luciano Pereyra presentará sus más grandes éxitos, en un momento que promete ser emotivo y lleno de música.

Como es costumbre, la casa de la música contará con su ya clásico segmento de humor, los mejores análisis deportivos de la mano de Ariel Rodríguez y las recetas más deliciosas preparadas por Santiago y Felicitas.

No te pierdas #LaPeñaDeMorfi este domingo desde el mediodía en Canal 9 Televida.