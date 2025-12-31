Así celebró Marley el primer año de su hija Milenka

El conductor organizó una gran celebración para su hija menor, acompañado por Mirko y figuras del espectáculo. En las redes, dedicó un mensaje conmovedor a la pequeña y agradeció especialmente a la mujer que la gestó.

Milenka, la hija más chica de Marley, celebró su primer año de vida. Rodeada de familiares y amigos, muchos de ellos grandes figuras del espectáculo argentino, la pequeña festejó su primera vuelta al sol.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador compartió con sus millones de seguidores la intimidad del festejo, publicando videos donde se veía a la homenajeada recibiendo a los invitados y abriendo sus regalos con entusiasmo. La reunión contó con la presencia de un selecto grupo de celebridades y amigos íntimos de la familia, entre los que se destacaron Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani junto a su pareja Sebastián Nebot, el productor Fernando Colombo con su esposo, y Vicky Xipolitakis, quien asistió acompañada por su hijo Salvador.

Más allá de las luces, la decoración y la presencia de figuras del ambiente artístico, el momento más emotivo llegó de la mano de las palabras que Marley le dedicó a su hija. El conductor abrió su corazón en un posteo cargado de sensibilidad. “Hoy se cumple el primer añito de esta belleza de hija que es Milenka. ¡Mi agradecimiento infinito, Milenka, por haberme elegido como tu papá, y por haber cambiado la vida de todos y hacer nuestros días mucho mejores!”, expresó.

En su mensaje, Marley no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar y agradecer a una pieza fundamental en esta historia: la mujer que llevó a Milenka en su vientre. Con gratitud, el conductor cerró su publicación revelando una charla reciente: “¡Gracias eternas a Kasandra, que recién hablaba con ella y me decía cómo esta bebé cambió para mejor su vida y la de su familia también!” De esta manera, entre risas de famosos y una profunda emoción familiar, Milenka celebró su primera vuelta al sol.