Arroz recalentado, el peligro oculto

Entender el proceso de enfriamiento, el almacenamiento correcto y las técnicas de recalentado no es solo una cuestión de sabor, sino una medida de seguridad alimentaria crucial, a la hora de pensar en consumir el arroz en esas condiciones.

El arroz es un alimento versátil y económico que solemos preparar en grandes cantidades para ahorrar tiempo durante la semana. Sin embargo, existe una falsa creencia de que, una vez hervido, el riesgo de contaminación desaparece por el efecto del calor. La realidad es que el arroz crudo a menudo contiene esporas de bacillus cereus, una bacteria capaz de sobrevivir a las temperaturas de cocción. Si el arroz se manipula de forma incorrecta después de pasar por la olla, esas esporas pueden activarse y multiplicarse peligrosamente.

“Es uno de los alimentos más comunes en nuestras mesas, pero también uno de los que más precauciones exige tras su cocción. Aunque parezca inofensivo, el arroz recocinado que se deja a temperatura ambiente puede convertirse en un caldo de cultivo para microorganismos resistentes al calor, como esta bacteria”, detalló la bromatóloga, Emiliana Rodriguez.

-¿Por qué el arroz puede ser peligroso?

“El problema no reside necesariamente en el recalentado, sino en cómo se enfrió el arroz previamente. Cuando el arroz cocido se deja a temperatura ambiente por más de una o dos horas, las esporas que sobrevivieron al hervor germinan y se convierten en bacterias. Estas bacterias producen toxinas que son termoestables; esto significa que, aunque vuelvas a calentar el arroz hasta que humee, la toxina no se destruirá y la intoxicación será inminente.

Los síntomas de una intoxicación por Bacillus cereus suelen aparecer entre 1 y 15 horas después de la ingesta, manifestándose a través de náuseas, vómitos intensos o diarrea. En la mayoría de los casos es leve, pero en poblaciones vulnerables puede requerir atención médica.

Técnicas y recomendaciones

-Refrigerar el arroz cocido lo antes posible (nunca dejar a temperatura ambiente por más de dos horas).

-Almacenar en recipientes herméticos para evitar contaminación cruzada y crecimiento bacteriano.

-Consumir el arroz refrigerado en un plazo máximo de cuatro días y descartar cualquier resto que supere ese tiempo.

-Recalentar solo una vez, asegurando que alcance al menos 74 °C en su interior.

-No consumir arroz recalentado si se detecta mal olor, textura poco habitual o dudas sobre su almacenamiento.

Conservación: Heladera y freezer

Una vez que el arroz ha alcanzado una temperatura segura, su almacenamiento debe seguir una jerarquía estricta:

Heladera: El arroz refrigerado debe consumirse en un máximo de 24 a 48 horas . Pasado ese tiempo, el riesgo aumenta.

El arroz refrigerado debe consumirse en un máximo de . Pasado ese tiempo, el riesgo aumenta. Freezer: Si no planea comerlo al día siguiente, el freezer es su mejor aliado. El arroz se congela muy bien. Al igual que con la heladera, asegurarse de congelarlo en porciones individuales para que el proceso sea rápido y uniforme.

Cómo recalentar correctamente

A la hora de consumirlo, la técnica es igual de importante. El arroz debe recalentarse una sola vez; no es seguro enfriar y recalentar el mismo lote varias veces.

Temperatura interna: Asegurarse de que el arroz alcance una temperatura mínima de 75°C en todo su volumen.

Asegurarse de que el arroz alcance una temperatura mínima de 75°C en todo su volumen. Hidratación: Para que no quede seco, agregar una cucharada de agua o caldo antes de llevarlo al microondas o a la sartén. Esto generará vapor, que ayuda a eliminar cualquier bacteria residual que no haya producido toxinas.

La prevención empieza en la cocina

“No se trata de tener miedo a este alimento, sino de entender su microbiología básica. Al enfriarlo rápidamente en porciones divididas y no dejarlo reposar al aire libre, garantizamos que nuestra comida siga siendo una fuente de nutrición y no un riesgo para nuestra salud”.

La profesional estuvo en Cada Día, mira la nota