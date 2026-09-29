Arrancó MasterChef Celebrity 2026: los 24 famosos, el millonario premio y la llegada de Maru Botana al jurado

La cocina más famosa de la televisión argentina encendió sus hornos este lunes 28 de septiembre. Con el regreso triunfal de Wanda Nara en la conducción y una escenografía completamente renovada, dio inicio una nueva entrega de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.

En una noche llena de emoción y con la conducción de Wanda Nara, encendió sus motores la quinta temporada de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida. El certamen de cocina más famoso de la televisión argentina regresó renovado con la incorporación de Maru Botana en el tribunal evaluador y una ecléctica nómina de 24 participantes del espectáculo, la música, el periodismo y el deporte, quienes competirán por el trofeo de campeón y un premio de 70 millones de pesos.

En sus primeras palabras al aire, la conductora le dio la bienvenida a la audiencia con un contundente mensaje: “Se acaba el silencio, se avivan las llamas. Hoy comienza MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más famosa del mundo. Se pondrá a prueba la creatividad y la resistencia de las celebridades ante la mirada del jurado más severo de la televisión”.

Un jurado renovado y consejos para el estrado

La gran novedad de esta edición está en el estrado. Tras la salida de Donato de Santis, la reconocida chef Maru Botana hizo su debut formal sumándose como jurado estable junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

En la apertura del ciclo, los reconocidos cocineros dejaron claros sus pilares de evaluación para las próximas semanas:

Germán Martitegui: “Un gran cocinero aparece cuando las cosas no salen. Ahí aparece el verdadero nivel y compromiso” .

Damián Betular: “El secreto no es solo la técnica, sino emocionar en cada bocado” .

Maru Botana: “Cocinar es dar amor y en esta cocina van a dejar el corazón entero en cada plato”.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

Un heterogéneo grupo de celebridades competirá por el ansiado trofeo y un premio económico de 70 millones de pesos:

Alejandro Lerner: cantautor y compositor argentino, galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2024.

Elizabeth “La Negra” Vernaci: histórica locutora y conductora radial con más de cuatro décadas de trayectoria.

Diego Ramos: Reconocido actor de extensa trayectoria en ficciones como Verano del 98 , Muñeca brava y Violetta .

Martín “Campi” Campilongo: actor, comediante e imitador con destacado paso por Videomatch y Peligro Sin Codificar .

Julieta Nair Calvo: actriz y cantante destacada por producciones juveniles de Disney y la serie Las Estrellas .

Karina Mazzocco: modelo, actriz y conductora de ciclos como A la tarde y Todos al diván .

Luck Ra: cantante y referente del cuarteto y la música urbana, voz de éxitos masivos como “La Morocha” y “Hola perdida” .

Edith Hermida: Periodista, locutora y panelista histórica del ciclo Bendita .

Sebastián Presta: humorista y actor, célebre por sus trabajos en Duro de domar y Préstico.

Rocío Robles: bailarina, ex Miss Mundo Santa Fe y panelista deportiva en la señal ESPN.

Morena Beltrán: Periodista deportiva y reconocida analista táctica de fútbol.

Marta Fort: influencer y modelo, hija de Ricardo Fort, al frente de contenidos en la plataforma Blender.

Paula Trapani: Periodista y conductora con amplio recorrido en noticieros y programas de actualidad.

Nazareno Casero: actor de cine, teatro y televisión, destacado por su papel en Maradona: Sueño bendito .

Pablo Migliore: ex futbolista profesional y ex arquero de Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo.

Lizy Tagliani: comediante, actriz y conductora de éxitos como Got Talent Argentina y El precio justo .

Mike Amigorena: actor de cine y televisión, recordado por ficciones como Los exitosos Pells .

Josefina “China” Ansa: Periodista y co-conductora de ciclos como Escape perfecto y El noticiero de la gente .

Julieta Poggio: modelo, bailarina y actriz, exfinalista del reality Gran Hermano 2022 .

Pablo Giralt: periodista deportivo, relator y conductor de transmisiones de fútbol.

Luciana Geuna: Periodista especializada en política y actualidad, exconductora de Telenoche .

Grego Rossello: comediante, creador de contenido y conductor del programa Ferné con Grego .

Hernán Coronel: cantante y líder del icónico grupo de cumbia Mala Fama.

Pachu Peña: humorista y actor rosarino de gran trayectoria en la televisión argentina.

Seguí todas las galas, recetas y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity por elnueve.com y la pantalla de El 9 Televida.