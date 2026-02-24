Argentina bajo presión: ¿Por qué lideramos los rankings de estrés y ansiedad?

Diversos estudios internacionales han situado a la Argentina en los primeros puestos de los rankings globales de estrés, ansiedad y fatiga mental. ¿Cómo es vivir en un país definido por la volatilidad económica y la incertidumbre constante, y qué costo tiene para la salud mental?

No es una sensación subjetiva; los datos lo respaldan. Argentina encabeza frecuentemente las estadísticas de la región y del mundo cuando se mide la prevalencia de trastornos de ansiedad. La combinación de una inflación galopante, cambios bruscos en las reglas de juego y una crispación social latente ha convertido la vida cotidiana en un ejercicio de supervivencia emocional.

En los últimos años, diversos estudios internacionales han situado a nuestro país en los primeros puestos de los rankings globales de estrés, ansiedad y fatiga mental. Vivir en un país definido por la volatilidad económica y la incertidumbre constante ha generado una paradoja: mientras los argentinos desarrollan una capacidad de adaptación envidiable, sus cuerpos y mentes pagan el costo a través de cuadros de agotamiento crónico. Entender la incidencia del entorno, identificar los síntomas a tiempo y buscar refugios de estabilidad en lo inestable son pasos críticos para proteger la salud mental en tiempos de crisis.

“El problema no es el estrés agudo, necesario, pero sí lo es el estrés crónico”, sustenta el psicólogo Marcelo Ceberio.

-¿Cuál es la causa principal?

“La principal causa del estrés en el país no es un evento único y traumático, sino el ‘estrés crónico de baja intensidad’. Este se genera por la imposibilidad de planificar a largo plazo. Cuando el cerebro no puede predecir qué pasará con sus ahorros, su trabajo o su seguridad en los próximos seis meses, entra en un estado de hipervigilancia permanente.

Este entorno ‘volátil, incierto, complejo y ambiguo'”(conocido como entorno VUCA) mantiene activos los mecanismos de defensa del organismo. El cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevado de forma sostenida, lo que erosiona la paciencia, el sueño y el sistema inmunológico”.

Síntomas: “Modo supervivencia”

En Argentina, el estrés suele normalizarse, lo que impide una consulta temprana. Sin embargo, el cuerpo envía señales claras que no deben ignorarse:

-En el plano físico: Dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular (especialmente en mandíbula y cuello), problemas digestivos y palpitaciones.

-En el plano emocional: Irritabilidad constante, sensación de estar “al límite”, desesperanza o una ansiedad que se manifiesta como una preocupación circular de la que no se puede salir.

-En el comportamiento: Alteraciones en el sueño (insomnio o sueño no reparador), cambios en el apetito y una tendencia al aislamiento social por falta de “energía” para interactuar.

La importancia del entorno estable en lo inestable

“Una de las claves para sobrevivir psicológicamente en Argentina es la creación de microclimas de estabilidad. Si el entorno macro (la economía, la política, la sociedad) es un caos, el individuo necesita que su entorno micro (su hogar, sus rutinas, sus vínculos) sea un refugio predecible.

La resiliencia argentina, tan famosa en el mundo, tiene su origen en la red afectiva. Los lazos familiares y de amistad funcionan como un colchón amortiguador. Sin embargo, los expertos advierten que no basta con ‘aguantar’; es necesario construir estructuras internas que nos permitan desconectar de las noticias y la realidad nacional para habitar momentos de calma”.

-¿Qué sucede si me sobrepasa la situación?

Pedir ayuda a algún profesional de la salud, no rumiar todo el tiempo pensamientos negativos que me llenan de impotencia y desvalorazación personal. Hay que lograr quebrar los pensamientos hacia lo positivo. Ver las partes buenas que sí tengo”.

Consejos para proteger la salud mental

Frente a un panorama exterior que no podemos controlar, la estrategia debe ser fortalecer lo que sí está a nuestro alcance:

Dieta de noticias: Establecer horarios específicos para informarse. Estar conectado a las redes y portales las 24 horas solo alimenta la ansiedad catastrófica.

Rutinas de control: Mantener horarios fijos para las comidas, el ejercicio y el sueño. Las rutinas le dicen al cerebro que, a pesar de lo que pase afuera, hay un orden interno que se respeta.

Focalizar en el presente: La ansiedad es, por definición, un exceso de futuro. Técnicas como el mindfulness o ejercicios de respiración ayudan a traer la mente al "aquí y ahora".

Vínculos de calidad: Priorizar encuentros que nutran y evitar conversaciones que solo giren en torno a la queja constante sobre la situación del país.

Pedir ayuda profesional: El estigma sobre la terapia ha caído en Argentina, pero aún persiste la idea de que "yo puedo solo". Consultar a un psicólogo es fundamental cuando el malestar interfiere con la vida diaria.

Resiliencia con sentido

“Argentina es un país de supervivientes, pero la meta no debería ser solo sobrevivir, sino vivir con calidad. Liderar un ranking de estrés es una señal de alarma que debe invitarnos a la reflexión colectiva. Proteger nuestra mente en un entorno inestable requiere voluntad y autoconocimiento; solo así podremos transformar esa famosa resiliencia en bienestar real y sostenible”, concluyó el profesional.

