Aprovechó que lo tiene de compañero en MasterChef Celebrity y lo apuró por haberle inventado un rumor

Esta vez la noticia que dejó MasterChef Celebrity no está directamente relacionada con una receta sino con una situación que se dio en medio del programa que todas las noches emite El 9 Televida, y que en esta oportunidad especial involucra a Emilia Attias y Luis Ventura. Mirá lo que pasó.

Todo empezó en los primeros minutos del certamen, cuando Wanda Nara comenzó a pasar lista a los integrantes de uno de los equipos y se detuvo en el periodista y presidente de APTRA. Con tono curioso, la conductora lanzó una observación que no pasó desapercibida: “Luis, ¿por qué estás un poco apartado del grupo?”. Luego, entre risas, sumó una pregunta que despertó murmullos entre los presentes: “¿Él escribe en el grupo de WhatsApp?”.

“No aceptó la solicitud”, se escuchó a lo lejos. Ante lo que Ventura refutó diciendo que no sabía cómo hacerlo. Así la charla viró hacia el lado digital y fue justo cuando Sofi Gonet contó que el periodista la confundió con Valentina Cervantes; “Me pide camisetas de Enzo Fernández, no tiene idea de quién soy“, reveló.

Quien sí conocía a Luis y él a ella era Emilia Attias, que sin pudor reveló que habían almorzado con el periodista en algunas ocasiones anteriores. “¿Tenían relación de antes del programa?”, preguntó Wanda. La respuesta llegó en forma de reproche: “Sí, desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no, no era cierto”, aseguró la actriz, quien actualmente está en pareja con Guillermo Freire luego de más de veinte años con el Turco Naim.

“Tenía una situación donde era el vocero”, intentó desligarse el periodista, aunque finalmente se hizo cargo. “Estoy acá para hacerme responsable. Pero no del bebé”, bromeó, poniendo una tregua hasta el próximo capítulo. “Borrón y cuenta nueva”, aceptó Attias.

“Por más que te la quieran edulcorar, todo el mundo va por los cincuenta millones. Esa es la realidad”, reflexionó Ventura al aire de un programa de Buenos Aires sobre el reality del que es parte. Además, analizó la figura de la conductora, con quien mantiene una relación tensa durante todo su recorrido mediático: “El encanto del programa es ese: la palabra siempre glamorosa de Wanda Nara, que te hace creer que estás en el cielo y, en realidad, estás en el purgatorio”, dijo con ironía.

