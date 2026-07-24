Apasionada cita fallida y salida exprés: Fabio Agostini se despidió de Gran Hermano tras su picante encuentro con Juliana Díaz

El español y “Tini” tuvieron una noche a solas en el SUM con comida, película y besos, pero la exparticipante decidió cortar el clima y marcharse. Horas después, la voz del Big interrumpió la convivencia para ordenarle al modelo su salida definitiva de la casa.

La estadía de los exjugadores en Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando terremotos en el juego y la convivencia. En cuestión de pocas horas, el paso de Fabio Agostini por la casa más famosa del país sumó dos momentos decisivos: una frustrada velada romántica con Juliana “Tini” Díaz y la orden directa del “Big” para que arme las valijas y abandone la competencia.

Ñoquis, besos y huida: la cita que no fue en el SUM

Luego del apasionado beso que sorprendió a todos tras su reingreso, Daniela Celis les consiguió a Fabio y a Juliana una “noche de cita con cama roja” en el SUM. Entre una cena de ñoquis con salsa mixta y una película, el español intentó profundizar la química y la posibilidad de conocerse más a fondo.

Si bien no faltaron las caricias, los abrazos y varios besos, la ex GH 2022 tomó la firme decisión de cortar la velada antes de tiempo y rechazar la idea de pasar la noche juntos: “Fabio me parece lindo y atractivo, pero no es una cosa de decir ‘ay, me encanta’. No tenía ganas de estar abrazada a un macho acá; un rato sí, pero podemos vernos afuera. Además, me re quemaron la jugada con esto”, confesó más tarde “Tini” ante sus compañeras, admitiendo que también le interesaba conocer a Matías Hanssen.

La inconclusa cita desató de inmediato la curiosidad del resto de la casa. Luana Fernández, quien había tenido un flirteo previo con el modelo, indagó de forma directa si habían tenido intimidad, a lo que Juliana respondió tajante: “No, estás loca”.

El “Big” paralizó la casa y ordenó la salida de Fabio

Sin tiempo para procesar el desenlace del romance, la voz en off de Gran Hermano irrumpió en los parlantes para anunciar el fin de la estadía del participante español, cumpliendo con el esquema de visitas escalonadas que tiene la edición.

“Agradezco mucho la presencia de Fabio, que supo visitarnos en esta temporada. Pero para cada uno de ustedes llegó el momento de la despedida. Fabio, fue un gran placer que hayas regresado a mi casa y lamento que tengas que partir. Despedite rápidamente y dirigite hacia la puerta principal”, comunicó el Big ante la sorpresa de todos.

Entre abrazos grupales, aplausos y muestras de cariño de los jugadores, el ganador de La Casa de los Famosos tomó la palabra visiblemente emocionado: “Muchas gracias por haberme abierto las puertas por segunda vez. Me han tratado increíblemente y me llevo una gran alegría de toda la gente argentina. Fue muy bonito compartir con todos ustedes”.

De esta manera, el modelo concluyó su fugaz pero intenso regreso al reality, dejando abiertas varias incógnitas sobre qué pasará con Juliana una vez que finalice el programa.

Seguí todo lo que pasa en la casa más famosa del país, las repercusiones de los eliminados y el día a día de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.